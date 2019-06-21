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РИА Новости

Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Грузии и Персидском заливе

Вчера, 15:39
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета безопасности РФ. 21 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета безопасности РФ. 21 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию в Персидском заливе, в Грузии, а также ряд внутрироссийских вопросов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"На совещании обсуждалась ситуация в Персидском заливе", - сказал он.
"Участники совещания выразили крайнюю обеспокоенность в связи с нагнетающейся напряженностью и призвали соответствующие страны к сдержанности, отметив, что непродуманные шаги могут иметь непоправимые последствия для региональной и мировой стабильности", - сообщил Песков.
Кроме того, затрагивалась ситуация в Грузии.
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"Спровоцированная экстремистскими элементами русофобская провокация в отношении российских парламентариев была расценена как очень опасное проявление", - сказал Песков.
Он сообщил, что министерству иностранных дел было рекомендовано "предупредить российских граждан, в том числе туристов, направляющихся или находящихся в Грузии, о возможной опасности в связи с действиями экстремистских элементов".
"Затрагивались также текущие вопросы внутри российской повестки дня", - добавил пресс-секретарь главы государства.
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В совещании приняли участие спикеры обеих палат собрания Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министры внутренних дел Владимир Колокольцев, иностранных дел Сергей Лавров, обороны Сергей Шойгу, руководители ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
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