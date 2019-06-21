Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Грузии и Персидском заливе

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию в Персидском заливе, в Грузии, а также ряд внутрироссийских вопросов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"На совещании обсуждалась ситуация в Персидском заливе", - сказал он.

"Участники совещания выразили крайнюю обеспокоенность в связи с нагнетающейся напряженностью и призвали соответствующие страны к сдержанности, отметив, что непродуманные шаги могут иметь непоправимые последствия для региональной и мировой стабильности", - сообщил Песков.

Кроме того, затрагивалась ситуация в Грузии.

"Спровоцированная экстремистскими элементами русофобская провокация в отношении российских парламентариев была расценена как очень опасное проявление", - сказал Песков.

Он сообщил, что министерству иностранных дел было рекомендовано "предупредить российских граждан, в том числе туристов, направляющихся или находящихся в Грузии, о возможной опасности в связи с действиями экстремистских элементов".

"Затрагивались также текущие вопросы внутри российской повестки дня", - добавил пресс-секретарь главы государства.