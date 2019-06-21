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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

В Красноярске построят парк после жалобы жителей Путину

Вчера, 15:34
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© РИА Новости / Александр КряжевКрасноярск
Красноярск
© РИА Новости / Александр Кряжев
Красноярск . Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 21 июн - РИА Новости. Власти пообещали жителям микрорайона Солнечный в Красноярске парк площадью не менее 3 гектаров, сообщила РИА Новости представитель инициативной группы Ксения Бессонова, которая в ходе прямой линии рассказала президенту РФ о проблемах с инфраструктурой.
В четверг Бессонова пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину, что в ее микрорайоне не хватает школы, детского сада и парка. Путин попросил губернатора Красноярского края Александра Усса съездить и поговорить с людьми, а потом доложить ему. По поручению председателя СК РФ по данному обращению организована доследственная проверка. Губернатор поручил городским властям разобраться в вопросе с инфраструктурой. В четверг глава региона и мэр Красноярска Сергей Еремин выехали в микрорайон. На месте они пообещали, что в течение года возле микрорайона появится парк, а в ближайшее время инфраструктура будет улучшена.
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По словам Бессоновой, в пятницу состоялась встреча, где присутствовали она сама, губернатор и мэр.
Она отметила, что власти пообещали в ближайшее время провести общественные слушания по вопросу строительства школы и детского сада в микрорайоне. По поводу парка было сказано, что к границе города планируют присоединить часть земли Емельяновского района, который примыкает к Красноярску.
"Часть Емельяновского района присоединится к городу, будет это городская черта, и на данном участке, в районе 3-5 гектаров, они (власти - ред.) хотят организовать парк для всего жилмассива "Солнечный". То есть это будет большой парк, и сказали что до конца года они утрясут момент с документацией, переоформлением земель, чтобы они стали городскими... И на следующий год сделают нам парк и назовут его "Прямая линия", - рассказала Бессонова.
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. 20 июня 2019
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Прямая линия с Владимиром ПутинымВладимир ПутинРоссияКрасноярскОбщество
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