В Госдуме оценили предложение расширить полномочия инспекторов ГАИ

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Председатель думского комитета по транспорту Евгений Москвичев призвал подходить к любым изменениям в правилах дорожного движения взвешенно.
Ранее в МВД предложили расширить полномочия инспекторов ГАИ. В случае корректировки Кодекса об административных правонарушениях инспектора смогут, в частности, без суда ограничивать действие водительских прав и доставлять автомобилиста к месту медицинского освидетельствования. Кроме того, МВД предложило отказаться от практики назначения административных арестов.
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Москвичев заявил в комментарии радиостанции "Говорит Москва", что перед принятием такого рода решений следует ознакомиться со статистикой и проанализировать конкретные примеры аварий.
"ДТП приходятся или кровью, или инвалидностью, поэтому там есть над чем подумать. Нам надо не ставить задачу шашками рубить, нам надо задачу сделать одну: чтобы пользователь транспортного средства был дисциплинирован", — подчеркнул он.
Парламентарий отметил, что автовладельцы обязаны тщательно следовать правилам, написанным "кровью и потом".
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