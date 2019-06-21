Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-21T15:32Z
https://ria.ru/20190621/1555792508.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155363/99/1553639927_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_17ff3dccf4f90a031415bf9aec706c1b.jpg
РИА Новости

В Госдуме оценили предложение расширить полномочия инспекторов ГАИ

Вчера, 15:32
17883
© РИА Новости / Алексей СухоруковИнспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Председатель думского комитета по транспорту Евгений Москвичев призвал подходить к любым изменениям в правилах дорожного движения взвешенно.
Ранее в МВД предложили расширить полномочия инспекторов ГАИ. В случае корректировки Кодекса об административных правонарушениях инспектора смогут, в частности, без суда ограничивать действие водительских прав и доставлять автомобилиста к месту медицинского освидетельствования. Кроме того, МВД предложило отказаться от практики назначения административных арестов.
Открытие платного участка автомобильной дороги М-4 Дон
20 июня, 05:12
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов
Москвичев заявил в комментарии радиостанции "Говорит Москва", что перед принятием такого рода решений следует ознакомиться со статистикой и проанализировать конкретные примеры аварий.
"ДТП приходятся или кровью, или инвалидностью, поэтому там есть над чем подумать. Нам надо не ставить задачу шашками рубить, нам надо задачу сделать одну: чтобы пользователь транспортного средства был дисциплинирован", — подчеркнул он.
Парламентарий отметил, что автовладельцы обязаны тщательно следовать правилам, написанным "кровью и потом".
Стоимость владения автомобилем в России
14 сентября 2016, 18:48
Сколько стоит звание автовладельцаСпециалисты PricewaterhouseCoopers определили стоимость владения новым легковым автомобилем, которая складывается из расходов на топливо, парковки, страховки, технического обслуживания, амортизации и другие. Насколько дорого обходится автомобиль в России – в инфографике Ria.ru.
1823513175
Обсудить 27
АвтоРоссияОбщество
Популярные комментарии
Чем больше у них будет "прав", тем выше возможность коррупции. Есть ПДД , есть Кодекс.Оформил нарушение и передал материалы в суд. Все!
21 июня, 16:02
Egor Danilov
6300006
Ага... и сразу "дать ключи от квартиры, где деньги лежат"
21 июня, 15:51
Ефимыч 66
3720003
Рекомендуем
Отдыхающие на берегу Черного моря в Судаке
Крымские пограничники сообщили о росте турпотока с Украины
РИА
Новости
Здание Конгресса США в Вашингтоне
В США предложили ввести санкции против госдолга России
Спуск на воду первого серийного малого ракетного корабля Тайфун проекта 22800
Новые малые ракетные корабли превзошли ожидания ВМФ, сообщил источник
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Глава МИД Литвы заявил о "неуважении" из-за "Северного потока — 2"
Лента
новостей
Участники мероприятия по спуску с горы в купальниках, проходящего в рамках фестиваля BoogelWoogel, делают селфи на склоне горнолыжного курорта Роза Хутор
На свадьбе у буренки и в открытом космосе: самые забавные селфи
Клещи в лаборатории
Биолог из МГУ рассказала, что делать при укусе клеща
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019
В Раде заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным
Вертолет Ми-2 разбился в Краснодарском крае. 21 июня 2019
В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов выходит из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве
Полиция обнаружила нарушения во время расследования дела Голунова
Рассвет в Москве
Самая короткая ночь в году наступит 21 июня
Американский самолет P-8 Poseidon
Иран не стал сбивать летевший рядом с беспилотником американский самолет
Председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев
В Госдуме призвали бойкотировать грузинские курорты и товары
Логотип компании Ford
Ford выставит на торги заводы в России
Отдыхающие на пляже курортного поселка Симеиз в Крыму
В Крыму прокомментировали сообщение о росте турпотока с Украины
Китай прокомментировал сообщения об атаках США на энергосистемы в России
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:41Исследование выявило снижение трат россиянок на "пляжный набор"
03:39Трамп решил выдвинуть и.о. главы Пентагона на пост министра обороны
03:37Европа не планирует дополнительно финансировать проект ракеты "Рокот-2"
03:29Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании
03:21Назван ранний признак неизлечимой болезни
03:04"Ростех" представит новое поколение досмотровых комплексов на базе "КамАЗа"
02:42Исследование выявило роль русского языка в жизни украинцев
02:32Американская журналистка обвинила Трампа в изнасиловании
02:13Трамп рассказал, с чем столкнется Иран в случае войны с США
02:09TUI собирается перебронировать туры в Грузию на Абхазию, Турцию и юг России
02:06Источник сообщил о переносе запусков американских кораблей Starliner к МКС
02:02Biletix планирует возвращать деньги за авиабилеты в Грузию в полном объеме
01:59В Ассоциации туроператоров назвали сроки возврата денег за туры в Грузию
01:55АТОР опубликовала памятку для россиян, купивших тур в Грузию
01:50Число жертв беспорядков в Гондурасе достигло трех человек, сообщают СМИ
01:47Матвиенко призвала отстаивать историческую правду о Второй мировой войне
01:45США пригрозили Ирану новыми мерами
01:41"Нет больше Грузии": режиссер Стуруа прокомментировал протесты в Тбилиси
01:23Первый канал отложил премьеру документального фильма о Чернобыле
01:18В Челябинской области загорелась кровля трехэтажного жилого дома
Лента новостейМолния