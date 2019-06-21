В Госдуме оценили предложение расширить полномочия инспекторов ГАИ

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Председатель думского комитета по транспорту Евгений Москвичев призвал подходить к любым изменениям в правилах дорожного движения взвешенно.

Ранее в МВД предложили расширить полномочия инспекторов ГАИ. В случае корректировки Кодекса об административных правонарушениях инспектора смогут, в частности, без суда ограничивать действие водительских прав и доставлять автомобилиста к месту медицинского освидетельствования. Кроме того, МВД предложило отказаться от практики назначения административных арестов.

Москвичев заявил в комментарии радиостанции " Говорит Москва ", что перед принятием такого рода решений следует ознакомиться со статистикой и проанализировать конкретные примеры аварий.

"ДТП приходятся или кровью, или инвалидностью, поэтому там есть над чем подумать. Нам надо не ставить задачу шашками рубить, нам надо задачу сделать одну: чтобы пользователь транспортного средства был дисциплинирован", — подчеркнул он.