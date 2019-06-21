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РИА Новости

Защита экс-полковника Захарченко подала десять жалоб в ЕСПЧ

Вчера, 15:32
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДмитрий Захарченко
Дмитрий Захарченко
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Дмитрий Захарченко. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Защита приговорённого за коррупцию к 13 годам колонии бывшего оперативника МВД Дмитрия Захарченко подала 10 жалоб в Европейский суд по правам человека, сообщила РИА Новости его адвокат Валерия Туникова.
"Мы в ЕСПЧ в общей сложности подали 10 жалоб. От всех - от отца Дмитрия Захарченко, от матери и других. От самого Дмитрия подали жалобу в Европейский суд на изъятие у него зарплаты, которую у него забрали следователи при обыске", — сказала она.
По ее словам, сумма изъятой правоохранителями у Захарченко зарплаты составляет 92 тысячи 800 рублей.
Пресненский суд Москвы 10 июня оправдал Захарченко по основному эпизоду обвинения — в получении взятки 800 тысяч долларов от ресторатора Мехди Дусса, и приговорил его по двум другим эпизодам к 13 годам колонии, лишив бывшего оперативника звания полковника и оштрафовав его на 118 миллионов рублей.
Доказанными суд счел два эпизода. В первом из них Дусс по требованию Захарченко оформил ему скидочную карту в свои рестораны, которая позволила полковнику сэкономить почти 3 миллиона рублей. Во втором Захарченко "совершил действия по препятствованию следствию": рассказал руководству Нота-банка о готовящихся обысках.
С приговором не согласилась как прокурор Милана Дигаева, так и адвокаты подсудимого. Обе стороны направили апелляции, которые будут рассмотрены Мосгорсудом.
Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы
10 июня, 08:00
Как полковник Захарченко стал миллиардером
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Дело полковника ЗахарченкоДмитрий ЗахарченкоЕвропейский судЕвропейский суд по правам человекаМоскваПроисшествия
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