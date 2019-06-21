Жителя Нижегородской области подозревают в убийстве трех человек

УФА, 21 июн - РИА Новости. Правоохранители Нижегородской области разыскивают местного жителя, который, по версии следствия, топором убил бывшую жену, ее мать и отца на глазах семилетней дочери, при этом ребенок не пострадал, сообщили в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области.

По данным ведомства, трагедия произошла в ночь на 21 июня в частном доме города Выкса. Там обнаружили тела 41-летней женщины, ее 70-летней матери и 68-летнего отца.

"По версии следствия, 38-летний бывший муж женщины напал на троих с топором, они от полученных травм скончались на месте, и при этом (на месте преступления - ред.) находилась его семилетняя дочь, видимых повреждений на ее теле нет. Заведено уголовное дело. Подозреваемый разыскивается", - сообщает нижегородский следком.