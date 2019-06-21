Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-21T15:30Z
https://ria.ru/20190621/1555792411.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Жителя Нижегородской области подозревают в убийстве трех человек

Вчера, 15:30
2171
УФА, 21 июн - РИА Новости. Правоохранители Нижегородской области разыскивают местного жителя, который, по версии следствия, топором убил бывшую жену, ее мать и отца на глазах семилетней дочери, при этом ребенок не пострадал, сообщили в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области.
По данным ведомства, трагедия произошла в ночь на 21 июня в частном доме города Выкса. Там обнаружили тела 41-летней женщины, ее 70-летней матери и 68-летнего отца.
13 июня, 13:02
Житель Чувашии убил знакомого, расчленил тело и выбросил в мусор
"По версии следствия, 38-летний бывший муж женщины напал на троих с топором, они от полученных травм скончались на месте, и при этом (на месте преступления - ред.) находилась его семилетняя дочь, видимых повреждений на ее теле нет. Заведено уголовное дело. Подозреваемый разыскивается", - сообщает нижегородский следком.
Ведомство на своем сайте опубликовало фото подозреваемого.
010281
Обсудить 0
Нижегородская областьПроисшествия
Рекомендуем
В Нижегородской области шесть вагонов с углем сошли с рельсов
РИА
Новости
В Москве спасатели вытащили кота из огня во время пожара
В Воронеже девушка утонула на водохранилище
Отдыхающие на берегу Черного моря в Судаке
Крымские пограничники сообщили о росте турпотока с Украины
Лента
новостей
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов выходит из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве
Полиция обнаружила нарушения во время расследования дела Голунова
На Кубани жеребенок упал в заброшенный шестиметровый колодец
В Московской области погиб человек при пожаре в жилом доме
Клещи в лаборатории
Биолог из МГУ рассказала, что делать при укусе клеща
Логотип в открывшемся отделении Почты России
Глава саратовского филиала "Почты России" превратил помощницу в гувернантку
В Ингушетии избили сотрудников полиции на территории больницы
Здание Конгресса США в Вашингтоне
В США предложили ввести санкции против госдолга России
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Глава МИД Литвы заявил о "неуважении" из-за "Северного потока — 2"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев ответил на обвинения президента Грузии
В Хабаровске завели дело о присвоении 558,5 миллиона рублей
Онколог рассказал, что влияет на высокую смертность от рака пищевода
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:04"Ростех" представит новое поколение досмотровых комплексов на базе "КамАЗа"
02:42Исследование выявило роль русского языка в жизни украинцев
02:32Американская журналистка обвинила Трампа в изнасиловании
02:13Трамп рассказал, с чем столкнется Иран в случае войны с США
02:09TUI собирается перебронировать туры в Грузию на Абхазию, Турцию и юг России
02:06Источник сообщил о переносе запусков американских кораблей Starliner к МКС
02:02Biletix планирует возвращать деньги за авиабилеты в Грузию в полном объеме
01:59В Ассоциации туроператоров назвали сроки возврата денег за туры в Грузию
01:55АТОР опубликовала памятку для россиян, купивших тур в Грузию
01:50Число жертв беспорядков в Гондурасе достигло трех человек, сообщают СМИ
01:47Матвиенко призвала отстаивать историческую правду о Второй мировой войне
01:45США пригрозили Ирану новыми мерами
01:41"Нет больше Грузии": режиссер Стуруа прокомментировал протесты в Тбилиси
01:23Первый канал отложил премьеру документального фильма о Чернобыле
01:18В Челябинской области загорелась кровля трехэтажного жилого дома
01:17Макрон наградил Элтона Джона Орденом почетного легиона Франции
01:15В Кремле назвали условие отмены запрета на полеты в Грузию
01:09В Совфеде прокомментировали запрет на полеты в Грузию
01:06Для ракеты "Ангара-А5В" разработают разгонные блоки с увеличенной заправкой
01:03В Мексике в результате вооруженных нападений погибли четыре человека
Лента новостейМолния