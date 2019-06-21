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РИА Новости

Первый оштрафованный в России за оскорбление государства пожаловался в ЕСПЧ

Вчера, 15:24
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн – РИА Новости. Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который первым из россиян получил штраф в 30 тысяч рублей по статье об оскорблении государства, подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщил РИА Новости правовой аналитик международной правозащитной группы "Агора" Дамир Гайнутдинов, представляющий интересы Картыжева в Страсбурге.
Ранее в Чудовском районном суде сообщали, что Картыжев разместил в интернете "в открытом доступе две записи с информацией в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность". Подсудимый был оштрафован на 30 тысяч рублей. Защита настаивает, что действия Картыжева "не носили хулиганского характера", а "представляли собой выражение мнения по вопросам, представляющим очевидный общественный интерес".
Трансляция прямой линии с президентом России Владимиром Путиным
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Критика власти должна быть свободной, заявил Путин
"У нас указана 10-я статья конвенции – право на свободное выражение своего мнения. Обоснование нарушения сводится к тому, что высказывание Картыжева, несмотря на то, что было сделано в резкой форме с использованием оскорбительной лексики, как указал суд, в основе своей представляло политическое высказывание", - пояснил юрист.
Защита настаивает на том, что комментарий являлся политическим высказыванием, но суд отказался эти аргументы рассматривать, посчитав, что политическую дискуссию нельзя вести в таком тоне, отметил собеседник агентства. "А мы считаем, опираясь на уже сформировавшуюся практику ЕСПЧ, что политическую дискуссию можно вести в любом тоне, в том числе высказывая оскорбительные вещи. Вопрос в том, на что эти высказывания направлены", - заявил Гайнутдинов.
Адвокат отметил, что спрогнозировать, когда именно суд сможет рассмотреть это дело, невозможно, однако он отметил, что ЕСПЧ рассматривал немало подобных дел (в России оно будет первым), зачастую признавая нарушение 10-й статьи конвенции о правах человека.
После Картыжева к штрафам по данной статье были приговорены еще несколько человек в России - Кирилл Попутников из Ярославля, а также Юрий Шадрин из Вологодской области. СМИ и блогеры сообщают, что аналогичное наказание получили несколько активистов, протестовавших в Архангельской области на станции Шиес.
Путин объяснил, для чего нужен закон об оскорблении государства
20 июня, 15:17
Путин прокомментировал применение статьи об оскорблении государства
Законы о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации и борьбе с информацией, оскорбляющей человеческое достоинство, выражающей явное неуважение к государству, вступили в силу 29 марта. Премьер Дмитрий Медведев указывал, что эту норму необходимо применять, если цель - прямое оскорбление. Если же, по словам главы правительства, речь идет просто о критике власти, то "никакой ответственности, даже если это такая жесткая критика с использованием разных слов… наступать не должно".
Президент РФ во время прямой линии в четверг, говоря про статью об оскорблении государства, отметил, что ее применение должно соответствовать смыслу закона, "никто не имеет права злоупотреблять вот этой нормой для того, чтобы ограничить людей в их праве критиковать действующую власть любого уровня". Путин обещал "за этим следить", попросить "и Генпрокуратуру самым внимательным образом обратить на это внимание". При этом глава государства отметил, что закон об оскорблении государства - это не какая-то "квасная российская практика", а опыт, применяемый во всем мире, и подчеркнул, что критика власти должна быть свободной, но нельзя не обращать внимания на глумление над символами государства.
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Европейский суд по правам человекаГенеральная прокуратура РФРоссияОбщество
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