Онколог рассказал, что влияет на высокую смертность от рака пищевода

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Поздняя диагностика из-за бессимптомного течения болезни является причиной наибольшей летальности от рака пищевода, поджелудочной железы и печени, заявил один из руководителей рабочей группы по разработке клинических рекомендаций по раку поджелудочной железы, эксперт российского общества клинической онкологии Илья Покатаев.

Ранее сообщалось, что среди больных раком поджелудочной железы в течение года после постановки диагноза в 2018 году умерли почти 67%, среди больных раком печени и внутрипеченочного желчного протока – 65%, раком пищевода – 59%.

"Это объясняется запоздалой диагностикой этого заболевания и агрессивным течением болезни … Для этих опухолей не существует программ скрининга. Это относительно редкие опухоли. В структуре онкологических новообразований рак поджелудочной железы составляет примерно 3%", - рассказал РИА Новости Покатаев.

Он отметил, что около 60% диагнозов рака поджелудочной железы устанавливается уже на 4 стадии, когда есть метастазы.

Поздняя диагностика происходит еще и из-за того, что нет ни одного специфичного для этого заболевания симптома. "Все симптомы, которые есть, могут встречаться и при других заболеваниях. В этом случае в первую очередь назначается симптоматическое лечение пациентам", - уточнил эксперт.

Так как у рака пищевода есть определенные факторы развития, такие как злоупотребление алкоголем и курение, то им чаще болеют мужчины, подчеркнул Покатаев.