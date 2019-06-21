В Хабаровске началась погрузка косаток на речное судно

ХАБАРОВСК, 21 июн — РИА Новости. Погрузка первых косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье на судно, которое доставит животных по Амуру к месту выпуска в Николаевском районе Хабаровского края, началась в Хабаровске, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ВНИРО Алексей Смородов.

В четверг первую партию из двух косаток и шести белух погрузили на машины и отправили к месту выпуска в Охотском море. В пятницу грузовики прибыли в Хабаровск, откуда их на речных судах отправят по Амуру. К месту выпуска в Николаевском районе Хабаровского края их доставят в понедельник. Состояние животных ветеринары оценивают как хорошее. Ранее ВНИРО сообщало, что операцию по выпуску всех животных завершат до октября.

"Погрузка началась. Загружены две транспортировочные ванны, в каждой из которых по одной касатке, еще нужно загрузить две ванны, в которой по три белухи. Перед загрузкой в ваннах меняют воду", - сказал Смородов.

Он отметил, что отправка судна запланирована в ночь на субботу. По пути следования в Николаевский район остановки не предусмотрены.

Как сообщил директор ВНИРО Кирилл Колончин, на адаптацию животных в районе выпуска может уйти до 10 дней.

"Адаптация может занять до 10 дней, может 2-3 дня, мы рассчитываем, что они придут в состояние, когда их можно будет выпускать. При этом приедут наши специалисты, которые будут устанавливать на них спутниковые маяки. Будет проведен забор крови у каждого животного, после чего их отпустят. Три месяца будут наблюдать за животным через спутник, пути миграции", - сказал Колончин журналистам.

Он уточнил, что во всей операции занято около 70 специалистов – ученых, дрессировщиков, ветеринаров.

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток – все они оказались детенышами - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже 3 белухи и одна косатка пропали из вольеров.