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РИА Новости

В Хабаровске началась погрузка косаток на речное судно

Вчера, 15:13
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ХАБАРОВСК, 21 июн — РИА Новости. Погрузка первых косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье на судно, которое доставит животных по Амуру к месту выпуска в Николаевском районе Хабаровского края, началась в Хабаровске, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ВНИРО Алексей Смородов.
В четверг первую партию из двух косаток и шести белух погрузили на машины и отправили к месту выпуска в Охотском море. В пятницу грузовики прибыли в Хабаровск, откуда их на речных судах отправят по Амуру. К месту выпуска в Николаевском районе Хабаровского края их доставят в понедельник. Состояние животных ветеринары оценивают как хорошее. Ранее ВНИРО сообщало, что операцию по выпуску всех животных завершат до октября.
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"Погрузка началась. Загружены две транспортировочные ванны, в каждой из которых по одной касатке, еще нужно загрузить две ванны, в которой по три белухи. Перед загрузкой в ваннах меняют воду", - сказал Смородов.
Он отметил, что отправка судна запланирована в ночь на субботу. По пути следования в Николаевский район остановки не предусмотрены.
Как сообщил директор ВНИРО Кирилл Колончин, на адаптацию животных в районе выпуска может уйти до 10 дней.
"Адаптация может занять до 10 дней, может 2-3 дня, мы рассчитываем, что они придут в состояние, когда их можно будет выпускать. При этом приедут наши специалисты, которые будут устанавливать на них спутниковые маяки. Будет проведен забор крови у каждого животного, после чего их отпустят. Три месяца будут наблюдать за животным через спутник, пути миграции", - сказал Колончин журналистам.
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Он уточнил, что во всей операции занято около 70 специалистов – ученых, дрессировщиков, ветеринаров.
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток – все они оказались детенышами - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже 3 белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент РФ Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средней в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
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