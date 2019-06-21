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РИА Новости

Кучма обсудил с послом Италии реализацию Минских соглашений

Вчера, 15:09
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший президент Украины Леонид Кучма во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве
Бывший президент Украины Леонид Кучма во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 21 июн – РИА Новости. Представитель Киева на переговорах в Минске, экс-президент Украины Леонид Кучма на встрече с послом Италии на Украине Давидом Ла Чечилия обсудил ход реализации Минских соглашений, сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер.
"Кучма отметил первоочередность выполнения именно блока безопасности минских договоренностей - это постоянное прекращение огня, вывод российских вооруженных формирований и техники с территории Украины", - сообщила Олифер на странице в Facebook.
По ее словам, также стороны подробно обсудили работу по освобождению удерживаемых лиц и поиску пропавших без вести. "Кучма в очередной раз подчеркнул необходимость встречи лидеров стран нормандской четверки, которая может дать серьезный импульс для дальнейшей реализации Минских соглашений", - написала пресс-секретарь.
Также она сообщила, что итальянская сторона выразила поддержку Украине и отметила готовность сотрудничества по всем гуманитарным вопросам.
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
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Дарка ОлиферЛеонид КучмаВ мире
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