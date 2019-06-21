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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

МВД проработает создание подразделения по контролю за наркополицейскими

Вчера, 15:06
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. МВД РФ по поручению президента России Владимира Путина прорабатывает вопрос создания подразделения по контролю за работой сотрудников службы по контролю за оборотом наркотиков, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
В ходе прямой линии в четверг Путин обратил внимание на необходимость наладить контроль по делам о наркотиках и предложил создать в системе собственной безопасности МВД особое отдельное управление, которое бы контролировало эту сферу.
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"По итогам ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев поручил руководителям ГУСБ и ОШУ МВД России подготовить предложения о создании в структуре службы собственной безопасности специализированных подразделений", - сообщила Волк.
Основной задачей нового подразделения станет, по ее словам, выявление и пресечение нарушений законности со стороны сотрудников службы по контролю за оборотом наркотиков.
"Предстоит определить функционал создаваемых подразделений, их штатную численность как в центральном аппарате, так и в территориальных подразделениях министерства и решить иные организационные вопросы", - сказала Волк.
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Прямая линия с Владимиром ПутинымМВД РоссииМВД РФВладимир ПутинРоссияБезопасность
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