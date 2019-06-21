Власти Омска рассказали о ситуации с вывозом мусора

КРАСНОЯРСК, 21 июн - РИА Новости. Жалобы, подобные озвученной в ходе прямой линии президента РФ Владимира Путина от жителя Омска Романа Дмитриева о проблеме с вывозом мусора и росте тарифов на вывоз, могли быть и из других районов города, поскольку ситуация напряженная, сообщили РИА Новости в мэрии.

Дмитриев, который живет в частном доме, спросил у президента во время прямой линии, почему после начала мусорной реформы сумма в квитанции стала больше, а в работе компании ничего не меняется. По словам мужчины, до реформы он платил около 90 рублей в месяц, а в последней квитанции сумма уже 266 рублей. В свою очередь Путин сообщил, что попросит ФАС обратить внимание на жалобу жителя Омска. СК РФ начал доследственную проверку. В компании "Магнит", являющейся региональным оператором в Омской области, сообщили, что Дмитриев переплачивал не той организации по ошибке и сейчас этим вопросом занимаются экономисты регоператора.

"В эфире прямой линии президента прозвучал вопрос из Старого Кировска о проблемах с вывозом мусора и о величине тарифов. К сожалению, сегодня такие обращения могли бы быть отправлены из других микрорайонов города. Ситуация, действительно, складывается непростая. А если говорить прямо - напряженная", - говорится в официальном ответе мэрии со ссылкой на главу города Оксану Фадину.

По словам главы города, в настоящее время власти не во всем находят общий язык с региональным оператором ООО "Магнит".

"Ежедневно проводятся окружные штабы. Работает общественный контроль. Очень много нареканий. Часто они повторяются по одним и тем же адресам", - сказала Фадина.