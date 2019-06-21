Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-21T15:03Z
https://ria.ru/20190621/1555791000.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Власти Омска рассказали о ситуации с вывозом мусора

Вчера, 15:03
38
КРАСНОЯРСК, 21 июн - РИА Новости. Жалобы, подобные озвученной в ходе прямой линии президента РФ Владимира Путина от жителя Омска Романа Дмитриева о проблеме с вывозом мусора и росте тарифов на вывоз, могли быть и из других районов города, поскольку ситуация напряженная, сообщили РИА Новости в мэрии.
Дмитриев, который живет в частном доме, спросил у президента во время прямой линии, почему после начала мусорной реформы сумма в квитанции стала больше, а в работе компании ничего не меняется. По словам мужчины, до реформы он платил около 90 рублей в месяц, а в последней квитанции сумма уже 266 рублей. В свою очередь Путин сообщил, что попросит ФАС обратить внимание на жалобу жителя Омска. СК РФ начал доследственную проверку. В компании "Магнит", являющейся региональным оператором в Омской области, сообщили, что Дмитриев переплачивал не той организации по ошибке и сейчас этим вопросом занимаются экономисты регоператора.
Вывоз мусора
Вчера, 08:47
Оператор прокомментировал жалобу омича Путину на рост цен за вывоз мусора
"В эфире прямой линии президента прозвучал вопрос из Старого Кировска о проблемах с вывозом мусора и о величине тарифов. К сожалению, сегодня такие обращения могли бы быть отправлены из других микрорайонов города. Ситуация, действительно, складывается непростая. А если говорить прямо - напряженная", - говорится в официальном ответе мэрии со ссылкой на главу города Оксану Фадину.
По словам главы города, в настоящее время власти не во всем находят общий язык с региональным оператором ООО "Магнит".
"Ежедневно проводятся окружные штабы. Работает общественный контроль. Очень много нареканий. Часто они повторяются по одним и тем же адресам", - сказала Фадина.
Она отметила, что в настоящее время идет пересмотр норматива мусоронакопления.
Вывоз твердых коммунальных отходов для дальнейшей переработки
20 июня, 15:43
Уральцы до жалобы Путину 34 раза просили решить проблемы вывоза мусора
000001
Обсудить 0
Прямая линия с Владимиром ПутинымВладимир ПутинОмская областьОбщество
Рекомендуем
Стоп-кадр трансляции прямой линии президента РФ Владимира Путина
Тюменские власти встретятся с жителями Каскары, которые пожаловались Путину
РИА
Новости
В Тюмени потушили пожар в мансарде шестиэтажки
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на международном конгрессе по кибербезопасности. 21 июня 2019
Медведев отметил высокие темпы роста экономики Рунета
В Госдуму внесли проект об обязательном российском гражданстве у гидов
Лента
новостей
Красноярск
В Красноярске построят парк после жалобы жителей Путину
Пропавший в Калуге десятилетний мальчик нашелся
Руководитель администрации президента РФ Антон Вайно перед встречей президента РФ Владимира Путина с ушедшими в отставку руководителями регионов. 2 ноября 2017
Кремль готовит перечень поручений по итогам прямой линии
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Путин попросит ФАС заняться жалобой омича на рост цен за вывоз мусора
Уральцы до жалобы Путину 34 раза просили решить проблемы вывоза мусора
Виктор Водолацкий
В Госдуме прокомментировали указ о прекращении авиасообщения с Грузией
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал виновных в создании фейка о "сговоре с Россией"
Онколог рассказал, что влияет на высокую смертность от рака пищевода
Эксперт оценил потери Грузии от остановки поездок россиян
Сотрудники в офисе
Ученые назвали смертельную опасность длинного рабочего дня
Ливень в Москве
В Москве на вечер субботы объявили "желтый" уровень погодной опасности
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:04"Ростех" представит новое поколение досмотровых комплексов на базе "КамАЗа"
02:42Исследование выявило роль русского языка в жизни украинцев
02:32Американская журналистка обвинила Трампа в изнасиловании
02:13Трамп рассказал, с чем столкнется Иран в случае войны с США
02:09TUI собирается перебронировать туры в Грузию на Абхазию, Турцию и юг России
02:06Источник сообщил о переносе запусков американских кораблей Starliner к МКС
02:02Biletix планирует возвращать деньги за авиабилеты в Грузию в полном объеме
01:59В Ассоциации туроператоров назвали сроки возврата денег за туры в Грузию
01:55АТОР опубликовала памятку для россиян, купивших тур в Грузию
01:50Число жертв беспорядков в Гондурасе достигло трех человек, сообщают СМИ
01:47Матвиенко призвала отстаивать историческую правду о Второй мировой войне
01:45США пригрозили Ирану новыми мерами
01:41"Нет больше Грузии": режиссер Стуруа прокомментировал протесты в Тбилиси
01:23Первый канал отложил премьеру документального фильма о Чернобыле
01:18В Челябинской области загорелась кровля трехэтажного жилого дома
01:17Макрон наградил Элтона Джона Орденом почетного легиона Франции
01:15В Кремле назвали условие отмены запрета на полеты в Грузию
01:09В Совфеде прокомментировали запрет на полеты в Грузию
01:06Для ракеты "Ангара-А5В" разработают разгонные блоки с увеличенной заправкой
01:03В Мексике в результате вооруженных нападений погибли четыре человека
Лента новостейМолния