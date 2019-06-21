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РИА Новости
Культура

Трэш против Джастина Тимберлейка. Вышел трейлер мультфильма "Тролли 2"

Вчера, 23:55
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© DreamWorks AnimationКадр из мультфильма "Тролли 2"
Кадр из мультфильма Тролли 2
© DreamWorks Animation
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Студия DreamWorks разместила на своем YouTube-канале трейлер мультфильма "Тролли 2". Главных героев снова озвучили актеры Анна Кендрик (Розочка) и Джастин Тимберлейк (Цветан).
Во второй части свой голос главному злодею мультфильма - лидеру рок-племени по имени Трэш дал Оззи Осборн.
Тролли живут в мире музыки. Трэш пытается насадить хэви-металл-диктатуру, а поп-тролли Розочка и Цветан борются за разнообразие музыкальных течений, которые они для себя постепенно открывают.
Меньше, чем за сутки трейлер мультфильма посмотрел почти один миллион пользователей. "Тролли 2" выйдут в кинотеатрах в марте 2020 года.
Кадр из мультфильма Холодное сердце 2
12 июня, 05:10
Вышел новый трейлер мультфильма "Холодное сердце 2"
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КультураНовости культурыКино и сериалыШоу-бизнесОззи ОсборнДжастин Тимберлейк
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