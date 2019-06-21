Трэш против Джастина Тимберлейка. Вышел трейлер мультфильма "Тролли 2"

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Студия DreamWorks разместила на своем YouTube-канале трейлер мультфильма "Тролли 2". Главных героев снова озвучили актеры Анна Кендрик (Розочка) и Джастин Тимберлейк (Цветан).

Во второй части свой голос главному злодею мультфильма - лидеру рок-племени по имени Трэш дал Оззи Осборн.

Тролли живут в мире музыки. Трэш пытается насадить хэви-металл-диктатуру, а поп-тролли Розочка и Цветан борются за разнообразие музыкальных течений, которые они для себя постепенно открывают.