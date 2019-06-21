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РИА Новости

В России может появиться сайт о нарушениях прав граждан за рубежом

Вчера, 15:00
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Интернет-портал, где бы фиксировались факты нарушений прав россиян за рубежом и реакция международных институтов на эти нарушения, предлагается создать в России, следует из проекта рекомендаций по итогам круглого стола "Совершенствование стратегии правовой защиты российских граждан за рубежом".
"(Рекомендуется) создать интернет-портал, где будут фиксироваться факты нарушений прав россиян за рубежом, реакция правозащитников, международных институтов на эти нарушения", - говорится в проекте рекомендаций круглого стола, организованного комитетом Госдумы по международным делам.
Участники мероприятия также рекомендуют институтам гражданского общества совершенствовать взаимодействие с зарубежными правозащитными структурами по проблемам защиты россиян за рубежом, национальными правозащитными советами, зарубежными деятелями науки, культуры, гражданскими активистами и адвокатами, СМИ.
Кроме того, предлагается "инициировать создание международной правозащитной организации, включающей правозащитников из разных стран для эффективной координации деятельности по защите россиян за рубежом".
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод во время круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 24 апреля 2018
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"(Рекомендуется) задействовать потенциал адвокатских образований Российской Федерации и зарубежных стран, пополнять реестр адвокатов, оказывающих правовую помощь россиянам за рубежом", - также говорится в документе.
Участниками слушаний предложено вести подготовку гражданских активистов в сфере международной правозащитной и экспертной деятельности на базе РУДН, МГИМО и других авторитетных вузов, а также организовать регулярные курсы для юристов-профессионалов по защите прав и законных интересов россиян за рубежом в Европейском суде по правам человека и в других международных судах.
"(Рекомендуется) предусмотреть специальное финансирование для этой учебной программы", - говорится в проекте рекомендаций.
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