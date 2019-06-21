В России может появиться сайт о нарушениях прав граждан за рубежом

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Интернет-портал, где бы фиксировались факты нарушений прав россиян за рубежом и реакция международных институтов на эти нарушения, предлагается создать в России, следует из проекта рекомендаций по итогам круглого стола "Совершенствование стратегии правовой защиты российских граждан за рубежом".

"(Рекомендуется) создать интернет-портал, где будут фиксироваться факты нарушений прав россиян за рубежом, реакция правозащитников, международных институтов на эти нарушения", - говорится в проекте рекомендаций круглого стола, организованного комитетом Госдумы по международным делам.

Участники мероприятия также рекомендуют институтам гражданского общества совершенствовать взаимодействие с зарубежными правозащитными структурами по проблемам защиты россиян за рубежом, национальными правозащитными советами, зарубежными деятелями науки, культуры, гражданскими активистами и адвокатами, СМИ.

Кроме того, предлагается "инициировать создание международной правозащитной организации, включающей правозащитников из разных стран для эффективной координации деятельности по защите россиян за рубежом".

"(Рекомендуется) задействовать потенциал адвокатских образований Российской Федерации и зарубежных стран, пополнять реестр адвокатов, оказывающих правовую помощь россиянам за рубежом", - также говорится в документе.

Участниками слушаний предложено вести подготовку гражданских активистов в сфере международной правозащитной и экспертной деятельности на базе РУДН, МГИМО и других авторитетных вузов, а также организовать регулярные курсы для юристов-профессионалов по защите прав и законных интересов россиян за рубежом в Европейском суде по правам человека и в других международных судах.