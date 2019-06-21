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РИА Новости
Культура

Дмитрий Певцов попросил у Путина театр

Вчера, 15:55
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктёр Дмитрий Певцов во время матча 27-го тура чемпионата России по футболу
Актёр Дмитрий Певцов во время матча 27-го тура чемпионата России по футболу
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Российский актер Дмитрий Певцов обратился к Владимиру Путину, чтобы президент выделил здание под театр для курса Дмитрия Певцова.
Актер записал видеообращение, которое разместил на своей странице в Инстаграме.
"Уважаемый Владимир Владимирович, я вас приветствую меня зовут Дмитрий Певцов, я – россиянин, православный, женат. За моей спиной Институт современного искусства, где мы с моей супругой (Ольга Дроздова, - Прим.ред.) преподаем. Семь лет назад мы набрали первый курс, который стал маленьким театром. В общем, мы закончили институт с ребятами, имея готовый репертуар. Мы стали театром! Но у нас не было дома", - рассказал Дмитрий Певцов.
Актер также сказал, что понимает, что в Москве лишних помещений под театр нет, поэтому попросил президента работать в ДК им.Горбунова, где раньше был Театр мюзикла.
Певцов рассказал, что "здание уже несколько лет стоит пустым, с тех пор, как оттуда ушел Театр мюзикла – там нет театральной жизни. Мы готовы наполнить это здание театральным содержанием, которое внесет веру, добро, любовь, радость, надежду, свет и патриотизм".
Как рассказал РИА Новости управляющий ДК им.Горбунова Алексей Ларин: "У нас сейчас немного концертов, но они есть. Здание не пустует".
В афише дворца культуры на сегодняшний день четыре мероприятия с июля по ноябрь. Одно из них – концерт Бориса Гребенщикова (1 июля).
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