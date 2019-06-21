Россия ежегодно направляет два миллиона долларов на поддержку беженцев

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Россия ежегодно направляет на содействие решению проблемы беженцев два миллиона долларов, заявил заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Альберт Ситников в ходе экспертной дискуссии, посвящённой Всемирному дню беженцев, на площадке клуба "Валдай".

"Наша страна на регулярной и стабильной основе оказывает финансовую помощь. Решением нашего правительства ежегодный взнос в бюджет управления два миллиона долларов", - сказал Ситников. Он напомнил, что МИД активно сотрудничает с Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Он пояснил, что, согласно принятой схеме, часть этого взноса является безусловным взносом, который управление расходует на своё усмотрение, остальную часть - так называемую "связанную" РФ распределяет во взаимодействии с управлением. "В этом году из двух миллионов долларов 550 тысяч долларов было направлено на усмотрение управления, из остальной части 300 тысяч долларов было выделено на содействие украинским беженцам и внутреперемещенным лицам, 500 тысяч долларов - на содействие внутреперемещенным лицам в Сирии, 300 тысяч долларов - на содействие сирийским беженцам", - сказал дипломат. Он также отметил, что Россия намерена активно участвовать в работе глобального форума по беженцам, который состоится в декабре в Женеве.

По его словам, западные страны продвигают концепцию "разделения ответственности" в отношении беженцев. "Мы с этой концепцией не согласны, поскольку считаем, согласно международному праву, государство несет ответственность, если оно совершило международный правовой проступок. Но когда мы видим ситуацию в Европе, когда масса беженцев с Ближнего востока оказались в европейских странах - Россия никакого отношения к тем событиям, которые привели к этим последствиям, не имеет. Поэтому считаю, что ключевую ответственность в решении проблем жертв такого вмешательства - беженцев и внутренних мигрантов - должны нести страны, которые такое вмешательство оказывали", - подчеркнул Ситников.

Сейчас в мире наблюдается самое большое количество беженцев со времён Второй мировой войны, заявил специальный советник Верховного комиссара ООН по делам беженцев Ивен Маклеод. "Мы недавно опубликовали данные - 71 миллион перемещённых лиц по всему миру - это ужасающая цифра, хотя это 1% от общего населения земли", - сказал он.

Из этого числа, по его словам, 41 миллион не покидали свою страну. "Мы говорим о продолжительной ситуации с беженцами, некоторые из них на протяжении уже 5 лет находятся в таком статусе. Большая группа беженцев находится в этом состоянии более 20 лет", - сказал Маклеод. По его данным, 70% беженцев составляют женщины и дети, половина из которых - младше 18 лет. "Это значит, что половину жизни они будут проводить в ссылке, и это большая проблема и для экономики стран, которые размещают у себя беженцев", - подчеркнул он.

"Нас тревожит что в ближайшие годы у нас будет возрастать количество беженцев", - отметил представитель ООН. По его мнению, среди основных факторов, усугубляющих ситуацию - глобальные конфликты, которые осложняются боевиками и криминальными группировками, проблемы в современной дипломатии, общий низкий экономический уровень стран, больше других подверженных риску.

"У нас здесь двойной вызов: каким образом уничтожить бедность, которая ведёт к агрессии и пересечению лиц и мешает людям оставаться, а также проблемы, связанные с дипломатией", - считает Маклеод.

Он добавил, что вооружённые конфликты ведут к проблемам с бизнесом и нарушают течение экономической жизни, так как есть взаимосвязь между бедностью и нестабильностью.