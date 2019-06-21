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РИА Новости

Биолог из МГУ рассказала, что делать при укусе клеща

Вчера, 14:50
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКлещи в лаборатории
Клещи в лаборатории
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Клещей не стоит пытаться удалять при помощи горящих спичек или масла, как и не стоит ждать того, что они сами отвалятся после насыщения. Их следует удалять при помощи пинцета, ухватив тело кровососа у основания хоботка, рассказала Анастасия Антоновская из МГУ имени Ломоносова.

"Укусы иксодовых клещей очень сложно перепутать с чем-то еще. На них немного похожи так называемые лосиные мухи, но они более коренастые и толстые. И, в отличие от клещей, у них есть голова с глазами. В начале лета в средней полосе России вы их вряд ли встретите", — рассказывает энтомолог, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Клещевой вирусный энцефалит — одно из самых распространенных заболеваний, передающихся иксодовыми клещами. Это острое инфекционное вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему, что может привести к инвалидности и даже смерти.
Возбудитель болезни передается человеку в первые минуты присасывания зараженного клеща вместе с обезболивающей слюной. Каждый год в России примерно две тысячи людей заражаются энцефалитом, а еще примерно 6-8 тысяч становятся жертвами бореллиоза. Эту болезнь вызывают бактерии из рода Borrelia, которые тоже переносят членистоногие кровососы.
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Как отмечает Антоновская, ученые пока серьезно не изучали то, как следует правильно и эффективно удалять клещей, и поэтому однозначно правильной методики борьбы их укусами пока не существует. Тем не менее, есть несколько простых правил, которые помогут людям максимально быстро избавиться от них и уменьшить вероятность заражения энцефалитом или боррелиозом.
"Не стоит ждать, пока клещ отвалится сам. Также не стоит мазать маслом, поджигать или подносить горячую спичку. Эти способы принесут больше вреда, чем пользы: они будут способствовать развитию воспаления, занесению ненужной микрофлоры. Еще не стоит сразу же пить антибиотики", — продолжает Антоновская.
По ее словам, если вы найдете одного клеща на вашем теле, следует попытаться найти и других членистоногих кровососов, так как они крайне редко "атакуют" человека поодиночке, если тот заходит в те уголки леса, где встречаются эти беспозвоночные существа.

"Челюсти клеща несут вооружение в виде направленных назад зубцов, как и некоторые виды стрел, чтобы было сложней вытащить. Физическая сила здесь не поможет, только хитрость и терпение", — объясняет исследователь.

Для удаления клещей, по ее словам, лучше всего воспользоваться пинцетом, однако при отсутствии доступа к медицинским инструментам это можно сделать ниткой или другими подручными средствами.
"Пинцетом можно схватить брюшко и спинку, ближе к основанию хоботка – там у клеща довольно плотные покровы. После того, как ухватились, следует тянуть клеща с равномерными усилиями. Можно выкручивать его, по часовой стрелке или наоборот, направление не имеет значения. Есть данные, что последний вариант - более быстрый способ, но так зубцы обламываются чаще", — поясняет Антоновская.
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После удаления клещей, как подчеркивает энтомолог, не следует паниковать – слюна далеко не всех кровососов содержит в себе вирусные частицы или бактерии, и иммунитет часто успевает уничтожить их до того, как они успеют закрепиться в организме. По этой причине клещей следует не выбрасывать, а сохранять и передавать медикам для анализа после того, как укушенный человек возвращается с природы.

"Убедиться, что все в порядке можно, только если прошло достаточно времени с момента укуса, как минимум 30 дней. Вирус клещевого энцефалита может проявиться и через 60 дней, хотя у некоторых людей инфекция протекает бессимптомно. Антибиотики бессильны против вируса клещевого энцефалита, поэтому если есть подозрения – нужно сразу ехать в больницу", — заключает специалист.

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Открытия - РИА НаукаМГУ имени М. В. ЛомоносоваРИА Наука
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