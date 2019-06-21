Опубликовано видео задержания исламистов в Карачаево-Черкесии

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Федеральная служба безопасности РФ опубликовала видео задержания исламистов в Карачаево-Черкесии, которые вели пропаганду и планировали создать на Кавказе шариатское государство.

На двухминутном ролике показывается как спецназ ФСБ задерживает экстремистов в частном доме. Затем демонстрируются обнаруженные в ходе обыска стрелковое оружие, диски и религиозная литература.

Ранее в пятницу в центре общественных связей ФСБ сообщили, что в Карачаево-Черкесии в результате совместных мероприятий ФСБ, МВД и Росгвардии пресечена деятельность ячейки сторонников экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*. Всего задержано 12 членов, один из них - в Москве. Все являются жителями Карачаево-Черкесии.