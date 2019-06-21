Ford выставит на торги заводы в России

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Автоконцерн Ford, погасив кредит в 39 миллиардов рублей перед ВЭБом и став полноправным собственником своих заводов в России, выставит площадки во Всеволожске и Набережных Челнах на торги, рассказал журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Недавно был подписан специнвестконтракт Ford Sollers на продолжение работ в Алабуге с учетом производства Ford Transit. Это эффективный продукт, который имеет свою нишу на рынке, причем не только на российском рынке, но и с возможностью поставки в третьи страны. Что касается других предприятий - в Набережных Челнах и во Всеволожске - Ford полностью погасил кредит перед Внешэкономбанком, поэтому на сегодняшний день процедуру реализации этих заводов Ford будет проводить по существующей процедуре, через объявление торгов", - сказал министр.

"Кто придет на эти торги... спрогнозировать, конечно, возможно, но будет неправильно высказывать свои мысли и таким образом влиять на процедуру", - добавил он.

Ford Sollers получил кредит ВЭБа в 39,5 миллиарда рублей на расширение производства в России. Однако в конце марта Ford принял решение завершить выпуск легковых машин в РФ и закрыть заводы в Набережных Челнах, Всеволожске и завод двигателей в Елабуге и покинуть российский рынок легковых автомобилей. Завод Ford во Всеволожске 20 июня прекратил работу.