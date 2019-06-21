Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-21T14:44Z
https://ria.ru/20190621/1555789684.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155211/16/1552111683_0:227:3237:2048_1036x0_80_0_0_55129a9dc1f4e2ca52a814bf9633561d.jpg
РИА Новости

Ford выставит на торги заводы в России

Вчера, 14:44
7431
© РИА Новости / Алексей ДаничевЛоготип компании Ford
Логотип компании Ford
© РИА Новости / Алексей Даничев
Логотип компании Ford. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Автоконцерн Ford, погасив кредит в 39 миллиардов рублей перед ВЭБом и став полноправным собственником своих заводов в России, выставит площадки во Всеволожске и Набережных Челнах на торги, рассказал журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Недавно был подписан специнвестконтракт Ford Sollers на продолжение работ в Алабуге с учетом производства Ford Transit. Это эффективный продукт, который имеет свою нишу на рынке, причем не только на российском рынке, но и с возможностью поставки в третьи страны. Что касается других предприятий - в Набережных Челнах и во Всеволожске - Ford полностью погасил кредит перед Внешэкономбанком, поэтому на сегодняшний день процедуру реализации этих заводов Ford будет проводить по существующей процедуре, через объявление торгов", - сказал министр.
Рабочий в цехе завода Ford Sollers во Всеволжске
6 апреля, 08:00
Как Ford изменил российский авторынок и почему уходит именно сейчас
"Кто придет на эти торги... спрогнозировать, конечно, возможно, но будет неправильно высказывать свои мысли и таким образом влиять на процедуру", - добавил он.
Ford Sollers получил кредит ВЭБа в 39,5 миллиарда рублей на расширение производства в России. Однако в конце марта Ford принял решение завершить выпуск легковых машин в РФ и закрыть заводы в Набережных Челнах, Всеволожске и завод двигателей в Елабуге и покинуть российский рынок легковых автомобилей. Завод Ford во Всеволожске 20 июня прекратил работу.
Компания решила укреплять позиции на рынке легкого коммерческого транспорта (LCV) при помощи модели Transit, которая выпускается в Елабуге. Контроль в новом совместном предприятии с Sollers при этом перейдет к российской компании, а само СП заработает с 1 июля.
42545219
Обсудить 6
Ford SollersАвтоДенис МантуровРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Прощайте!!! Без Форда в России много других марок машин.
21 июня, 15:00
Арсений Понфиленко
1220009
Рекомендуем
Выставка Искусственный интеллект и диалог культур в Эрмитаже
Не только древности. Чем удивляют современные художники Саудовской Аравии
РИА
Новости
Участники мероприятия по спуску с горы в купальниках, проходящего в рамках фестиваля BoogelWoogel, делают селфи на склоне горнолыжного курорта Роза Хутор
На свадьбе у буренки и в открытом космосе: самые забавные селфи
Спуск на воду первого серийного малого ракетного корабля Тайфун проекта 22800
Новые малые ракетные корабли превзошли ожидания ВМФ, сообщил источник
Клещи в лаборатории
Биолог из МГУ рассказала, что делать при укусе клеща
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019
В Раде заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным
Отдыхающие на берегу Черного моря в Судаке
Крымские пограничники сообщили о росте турпотока с Украины
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Глава МИД Литвы заявил о "неуважении" из-за "Северного потока — 2"
Рассвет в Москве
Самая короткая ночь в году наступит 21 июня
Отдыхающие на пляже курортного поселка Симеиз в Крыму
В Крыму прокомментировали сообщение о росте турпотока с Украины
Вертолет Ми-2 разбился в Краснодарском крае. 21 июня 2019
В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2
Здание Конгресса США в Вашингтоне
В США предложили ввести санкции против госдолга России
Самолет в аэропорту Адлера
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев ответил на обвинения президента Грузии
Актёр Дмитрий Певцов во время матча 27-го тура чемпионата России по футболу
Дмитрий Певцов попросил у Путина театр
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский отменил указ о введении школьной формы
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:04"Ростех" представит новое поколение досмотровых комплексов на базе "КамАЗа"
02:42Исследование выявило роль русского языка в жизни украинцев
02:32Американская журналистка обвинила Трампа в изнасиловании
02:13Трамп рассказал, с чем столкнется Иран в случае войны с США
02:09TUI собирается перебронировать туры в Грузию на Абхазию, Турцию и юг России
02:06Источник сообщил о переносе запусков американских кораблей Starliner к МКС
02:02Biletix планирует возвращать деньги за авиабилеты в Грузию в полном объеме
01:59В Ассоциации туроператоров назвали сроки возврата денег за туры в Грузию
01:55АТОР опубликовала памятку для россиян, купивших тур в Грузию
01:50Число жертв беспорядков в Гондурасе достигло трех человек, сообщают СМИ
01:47Матвиенко призвала отстаивать историческую правду о Второй мировой войне
01:45США пригрозили Ирану новыми мерами
01:41"Нет больше Грузии": режиссер Стуруа прокомментировал протесты в Тбилиси
01:23Первый канал отложил премьеру документального фильма о Чернобыле
01:18В Челябинской области загорелась кровля трехэтажного жилого дома
01:17Макрон наградил Элтона Джона Орденом почетного легиона Франции
01:15В Кремле назвали условие отмены запрета на полеты в Грузию
01:09В Совфеде прокомментировали запрет на полеты в Грузию
01:06Для ракеты "Ангара-А5В" разработают разгонные блоки с увеличенной заправкой
01:03В Мексике в результате вооруженных нападений погибли четыре человека
Лента новостейМолния