Греф рассказал, как вопросы кибербезопасности сказываются на его сне

"Самый простой ответ - я сплю спокойно, потому что... и можно долго перечислять "потому". Я бы хотел ответить, наверное, немножко по-другому: чем больше погружаешься в проблему кибербезопасности - тем хуже спишь. Это абсолютно взаимозависимые вещи. Когда ты начинаешь понимать, насколько сложно защитить все элементы современных систем, ты понимаешь, что для этого нужно не только иметь какую-то очень мощную компетенцию внутри, но для этого нужна очень серьезная кооперация", - ответил Греф на вопрос модератора конгресса по кибербезопасности ICC, как он спит с учетом того, что проблема киберрисков становится все более острой.

"Собственно говоря, мы с нашими партнерами вместе выходим на этот форум с главной идеей - мы для себя какое-то количество лет назад сделали абсолютный вывод, что мы чувствуем себя уязвимыми и у нас есть страх перед будущим. Потому что мы видим, мы самостоятельно эту проблему не решим. Все больше и больше происходит процесс диджитализации, и экспоненциально растут риски кибербезопасности, и поэтому значительно лучше я буду спать, если буду чувствовать, что у нас есть широкая коалиция против широкой коалиции хакеров, которая у нас сегодня реально существует", - заключил глава крупнейшего российского банка.