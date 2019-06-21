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РИА Новости

Греф рассказал, как вопросы кибербезопасности сказываются на его сне

Вчера, 14:43
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф на международном конгрессе по кибербезопасности. 21 июня 2019
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф на международном конгрессе по кибербезопасности. 21 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что будет спать гораздо лучше, будучи уверенным, что хакерам противостоит широкая коалиция борцов с ними.
"Самый простой ответ - я сплю спокойно, потому что... и можно долго перечислять "потому". Я бы хотел ответить, наверное, немножко по-другому: чем больше погружаешься в проблему кибербезопасности - тем хуже спишь. Это абсолютно взаимозависимые вещи. Когда ты начинаешь понимать, насколько сложно защитить все элементы современных систем, ты понимаешь, что для этого нужно не только иметь какую-то очень мощную компетенцию внутри, но для этого нужна очень серьезная кооперация", - ответил Греф на вопрос модератора конгресса по кибербезопасности ICC, как он спит с учетом того, что проблема киберрисков становится все более острой.
"Собственно говоря, мы с нашими партнерами вместе выходим на этот форум с главной идеей - мы для себя какое-то количество лет назад сделали абсолютный вывод, что мы чувствуем себя уязвимыми и у нас есть страх перед будущим. Потому что мы видим, мы самостоятельно эту проблему не решим. Все больше и больше происходит процесс диджитализации, и экспоненциально растут риски кибербезопасности, и поэтому значительно лучше я буду спать, если буду чувствовать, что у нас есть широкая коалиция против широкой коалиции хакеров, которая у нас сегодня реально существует", - заключил глава крупнейшего российского банка.
На проблеме цифровой безопасности в ходе конференции свое внимание заострила и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, Она сообщила, что Банк России в 2019 году проверил 75 банков на предмет выполнения требований кибербезопасности, и у всех были обнаружены нарушения. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в свою очередь отметил, что потери мировой экономики от кибератак могут увеличиться в этом году до 2,5 триллиона долларов.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на международном конгрессе по кибербезопасности. 21 июня 2019
Вчера, 13:01
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Сбербанк РоссииГерман ГрефРоссияЭкономика
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