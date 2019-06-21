В Москве изъяли трехметрового питона на рынке "Садовод"

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Трехметрового питона изъяли на рынке "Садовод" в Москве, в настоящее время рептилию отправили в центр передержки животных, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"На единую справочную службу правительства Москвы поступил звонок от жителя о том, что на рынке "Садовод" продаются редкие черепахи. В ходе проверки рынка "Садовод" в павильоне 7Е инспектора департамента природопользования не обнаружили черепах, но нашли трехметрового питона, на которого не было разрешительных документов, питон был изъят", - говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что питоны охраняются международной конвенцией СИТЕС. Отмечается, что специалисты департамента возбудили дело об административном правонарушении, проводится расследование.
"В настоящее время питон направлен в центр передержки животных "Простар+" под Яхромой, где его осмотрят ветеринары", - добавили в пресс-службе.