В Москве изъяли трехметрового питона на рынке "Садовод"

"На единую справочную службу правительства Москвы поступил звонок от жителя о том, что на рынке "Садовод" продаются редкие черепахи. В ходе проверки рынка "Садовод" в павильоне 7Е инспектора департамента природопользования не обнаружили черепах, но нашли трехметрового питона, на которого не было разрешительных документов, питон был изъят", - говорится в сообщении.