Акимов в шутку предложил взламывать персональные устройства чиновников

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Максим Акимов в ходе выступления на Международном конгрессе по кибербезопасности пошутил, что стоит инициировать атаки на персональные устройства некоторых чиновников, чтобы продемонстрировать, насколько они уязвимы.
"Наверное, может, иногда стоит какие-то атаки на персональные устройства некоторым руководителям инициировать, чтобы они понимали степень своей собственной уязвимости, может быть, стоит за это специально заплатить", - сказал он.
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Ранее в ходе выступления на конгрессе замглавы правительства России среди угроз кибербезопасности отметил, что многие руководители не осознают важность ее обеспечения, особенно в государственных структурах, так как они менее гибки, чем бизнес.
"Ключевая вещь - это персональное внимание руководителя любого ведомства, подразделения к этой повестке (цифровой - ред.) и обучению людей, тогда есть шанс. Но я бы сказал, что 95% руководителей не мыслят это центральным фокусом своей ежедневной работы - это во многом отдано на откуп специалистам", - сказал он.