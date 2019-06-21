Акимов в шутку предложил взламывать персональные устройства чиновников

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Максим Акимов в ходе выступления на Международном конгрессе по кибербезопасности пошутил, что стоит инициировать атаки на персональные устройства некоторых чиновников, чтобы продемонстрировать, насколько они уязвимы.

"Наверное, может, иногда стоит какие-то атаки на персональные устройства некоторым руководителям инициировать, чтобы они понимали степень своей собственной уязвимости, может быть, стоит за это специально заплатить", - сказал он.

Ранее в ходе выступления на конгрессе замглавы правительства России среди угроз кибербезопасности отметил, что многие руководители не осознают важность ее обеспечения, особенно в государственных структурах, так как они менее гибки, чем бизнес.