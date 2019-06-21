СМИ сообщили о взрыве в мечети в Багдаде

ДАМАСК, 21 июн - РИА Новости. Взрыв с использованием "пояса смертника" прогремел в мечети в Багдаде в пятницу, погибли 10 человек, еще 30 пострадали, сообщает информационный портал Взрыв с использованием "пояса смертника" прогремел в мечети в Багдаде в пятницу, погибли 10 человек, еще 30 пострадали, сообщает информационный портал BaghdadToday со ссылкой на источник в органах безопасности.

"В результате взрыва в мечети имама Махди в районе аль-Баладият на востоке Багдада погибли 10 человек, ранены 30", - цитирует портал слова источника.

По его словам, взрыв прогремел, когда террорист привел в действие "пояс смертника" при входе в мечеть.

Как правило, в пятницу в мечетях больше всего верующих.

По данным иракского телеканала al-Sumaria , службы безопасности оцепили место происшествия.