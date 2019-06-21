Начальники Генштабов ОДКБ обсудили ситуацию в Центральной Азии

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Начальники Генеральных штабов стран ОДКБ обсудили ситуацию в Центральной Азии на заседании Военного комитета, сообщил в пятницу начальник российского Генштаба генерал армии Валерий Герасимов, председательствующий на заседании.
"В ходе заседания делегации обменялись мнениями о складывающейся военно-политической обстановке и характере вызовов и угроз военной безопасности в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности ОДКБ, а также обсудили вопросы совершенствования войск организации (КСОР)", - сказал он.
Кроме того, военачальники обсудили участие военных стран ОДКБ в мероприятиях, посвященных предстоящей в 2020-м 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Никакие детали не приводятся.
Заседание Военного комитета по вопросам развития военного сотрудничества государств-членов ОДКБ состоялось сегодня в Москве. В заседании приняли участие начальники Генштабов Вооруженных сил Армении, Казахстана, России, Таджикистана, первые заместители начальников Генштабов из Белоруссии и Киргизии, начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров и и.о. генсека ОДКБ Валерий Семериков.