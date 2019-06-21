Начальники Генштабов ОДКБ обсудили ситуацию в Центральной Азии

"В ходе заседания делегации обменялись мнениями о складывающейся военно-политической обстановке и характере вызовов и угроз военной безопасности в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности ОДКБ, а также обсудили вопросы совершенствования войск организации (КСОР)", - сказал он.