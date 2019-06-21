Иран опроверг данные о том, что Трамп предупредил Тегеран об атаке

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В Тегеране заявили, что Дональд Трамп не отправлял предупреждение об атаке, сообщил представитель Высшего совета национальной безопасности Ирана Кейван Хосравив в интервью IRIB . В Тегеране заявили, что Дональд Трамп не отправлял предупреждение об атаке, сообщил представитель Высшего совета национальной безопасности Ирана Кейван Хосравив в интервью

Ранее Рейтер передало, что Вашингтон через Оман проинформировал Исламскую Республику о готовящихся ударах.

Агентство добавило, что Тегеран в ответ на послание президента США заявил, что любая атака на Иран будет иметь региональные и международные последствия, а принимать решение будет верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Инцидент с беспилотником

Накануне Корпус стражей исламской революции сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив. По их данным, он нарушил воздушное пространство страны.

В свою очередь, Центральное командование Вооруженных сил США заявило, что иранцы уничтожили беспилотник над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре с послом Швейцарии в Тегеране Маркусом Лейтнером, представляющим интересы США, выразил протест в связи с вторжением американцев.

Он подчеркнул, что "Иран не стремится к войне и конфликту в Персидском заливе", а также предостерег американские силы от необдуманных действий в регионе.

Трамп назвал инцидент "очень большой ошибкой Ирана".

Повод для эскалации

Тринадцатого июня иранские и арабские СМИ сообщили, что в Оманском заливе атакованы нефтяные танкеры Front Altair и Kokuka Courageous.

По неофициальным данным, по ним выпустили торпеды, что привело к взрывам и пожарам на борту. Также сообщалось, что никто из членов экипажа не пострадал, всех эвакуировали.

Вашингтон возложил вину за произошедшее на Тегеран и объявил, что намерен защищать свободу судоходства в регионе.

Иран категорически отверг обвинения, назвав их безосновательными. В ближневосточном государстве также отметили, что сами обеспокоены случившимся, и напомнили, что помогали со спасением моряков.