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РИА Новости

Иран опроверг данные о том, что Трамп предупредил Тегеран об атаке

Вчера, 14:32
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В Тегеране заявили, что Дональд Трамп не отправлял предупреждение об атаке, сообщил представитель Высшего совета национальной безопасности Ирана Кейван Хосравив в интервью IRIB.
Ранее Рейтер передало, что Вашингтон через Оман проинформировал Исламскую Республику о готовящихся ударах.
Агентство добавило, что Тегеран в ответ на послание президента США заявил, что любая атака на Иран будет иметь региональные и международные последствия, а принимать решение будет верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Инцидент с беспилотником

Накануне Корпус стражей исламской революции сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив. По их данным, он нарушил воздушное пространство страны.
В свою очередь, Центральное командование Вооруженных сил США заявило, что иранцы уничтожили беспилотник над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве.
Эсминец USS McFaul (DDG 74) в Персидском заливе. 11 июня 2019
Вчера, 09:18
"Американцы мечутся". Политолог о возможности удара США по Ирану Дональд Трамп сначала одобрил удары по Ирану, а потом передумал, пишут американские СМИ. США пока пытаются просто запугать Иран, такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог Андрей Суздальцев.
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре с послом Швейцарии в Тегеране Маркусом Лейтнером, представляющим интересы США, выразил протест в связи с вторжением американцев.
Он подчеркнул, что "Иран не стремится к войне и конфликту в Персидском заливе", а также предостерег американские силы от необдуманных действий в регионе.
Трамп назвал инцидент "очень большой ошибкой Ирана".

Повод для эскалации

Тринадцатого июня иранские и арабские СМИ сообщили, что в Оманском заливе атакованы нефтяные танкеры Front Altair и Kokuka Courageous.
По неофициальным данным, по ним выпустили торпеды, что привело к взрывам и пожарам на борту. Также сообщалось, что никто из членов экипажа не пострадал, всех эвакуировали.
Вашингтон возложил вину за произошедшее на Тегеран и объявил, что намерен защищать свободу судоходства в регионе.
Иран категорически отверг обвинения, назвав их безосновательными. В ближневосточном государстве также отметили, что сами обеспокоены случившимся, и напомнили, что помогали со спасением моряков.
Эпизод с танкерами осложнил и так непростые отношения США и Ирана.
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