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РИА Новости

Спикер парламента Грузии ушел в отставку

Вчера, 14:30
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© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкПредседатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе
© Sputnik / Александр Имедашвили
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку, сообщил генеральный секретарь партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.
"Принятое решение является ответственностью перед народом", - заявил он.
Это решение связано с беспорядками, которые прошли в Тбилиси накануне из-за того, что во время открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава организации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло главы парламента.
При этом, по его словам, на место спикера его посадила грузинская сторона "согласно протоколу подобных мероприятий".
Это вызвало недовольство со стороны оппозиционных депутатов из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии", которые покинули заседание.
Затем здание парламента захватили радикалы. Участники акции призвали российских делегатов немедленно покинуть Грузию. Кроме того, они потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария.
В четверг начался антиправительственный митинг, в результате столкновений полиции и протестующих пострадали по меньшей мере 240 человек.
В российском МИД заявили, что Москва возмущена действиями радикалов.
Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия
Вчера, 14:28
Грузия опозорилась и устроила беспорядки. А виновата, конечно, РоссияВ Тбилиси, казалось бы, на пустом месте начались антироссийские провокации и беспорядки. Саакашвили там уже вроде нет, но дело его живет.
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Протесты в ГрузииГрузияВ мире
Популярные комментарии
Молодцы грузины. А мы все что-то мнем...
21 июня, 15:04
КККлика Клика
371026112
Ёпть если бы эти "грузины" вышли за пенсию, за повышение з/п, за увеличение раб. мест в стране, за улучшение в образование и медицине, против коррупции и.д.... то "МОЛОДЦЫ ГРУЗИНЫ", а так это продажные русофобские НКОшники, которым плевать на свою страну, главное на РФ кидаться как верные *сы США!!!
21 июня, 15:26
Pankraz .
10600019
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