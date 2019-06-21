Самая короткая ночь в году наступит 21 июня

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В ночь с 21 на 22 июня станет самой короткой в году.

"(Сегодня) в полдень можно было наблюдать самое высокое Солнце в Северном полушарии", — рассказали в пресс-службе.

В течение нескольких соседних дней высота Солнца над горизонтом почти неизменна, отсюда название — солнцестояние. Затем светило начинает обратное поступательное движение вниз по эклиптике. Как напомнили в планетарии, в день летнего солнцестояния Солнце поднимается на наибольшую высоту над горизонтом. В столице самый длинный день продлится 17 часов 33 минуты.