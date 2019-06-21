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РИА Новости

Самая короткая ночь в году наступит 21 июня

Вчера, 14:28
23496
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкРассвет в Москве
Рассвет в Москве
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В ночь с 21 на 22 июня станет самой короткой в году.
Как рассказали агентству городских новостей "Москва" в столичном планетарии, летнее солнцестояние наступит в Москве 21 июня в 18:54.

"(Сегодня) в полдень можно было наблюдать самое высокое Солнце в Северном полушарии", — рассказали в пресс-службе.

В течение нескольких соседних дней высота Солнца над горизонтом почти неизменна, отсюда название — солнцестояние. Затем светило начинает обратное поступательное движение вниз по эклиптике. Как напомнили в планетарии, в день летнего солнцестояния Солнце поднимается на наибольшую высоту над горизонтом. В столице самый длинный день продлится 17 часов 33 минуты.
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МоскваОбщество
Популярные комментарии
Вот это новость ? А это только в этом году будет или всегда так ?
21 июня, 16:51
yangibon
250004
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