Мэр Харькова подписал решение о возвращении проспекту имени маршала Жукова

КИЕВ, 21 июн - РИА Новости. Мэр Харькова Геннадий Кернес сообщил, что подписал решение Харьковского городского совета о возвращении проспекту Григоренко имени маршала Жукова.
Харьковский горсовет в среду проголосовал за возвращение проспекту Григоренко имени Жукова.
В разговоре с изданием "Медиапорт" Кернес сначала посоветовал смотреть решения на сайте горсовета. В Едином реестре городских актов решение опубликовано с печатью департамента организационной работы, без подписи городского головы.
"Если есть печать, значит, есть подпись", - сказал Кернес в ответ на вопрос издания о том, означает ли это, что подпись есть.
Георгий Жуков — выдающийся советский военачальник, маршал Советского Союза. Петр Григоренко - советский военачальник и правозащитник, участник диссидентского движения 1960-1970-х годов.
С мая 2015 года в Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.