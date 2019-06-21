В Подмосковье с помощью вертолетов тушат лесной пожар

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Лесной пожар из Рязанской области перешел в Луховицкий район Московской области, в тушении принимают участие вертолеты Минобороны и 63 человека из разных ведомств, пожар взят под особый контроль, сообщает Рослесхоз.

"По данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства, в настоящее время на территории Московской области ведется тушение перешедшего из Рязанской области лесного пожара на площади около 80 га. В тушении пожара участвуют 30 единиц лесопожарной техники, в том числе ведомственные вертолеты Ми-8 Минобороны России, а также 68 человек личного состава Главного управления МЧС России по Московской области, Министерства обороны Российской Федерации, Комитета лесного хозяйства Московской области и других ведомств",- говорится в сообщении.