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РИА Новости

В Подмосковье с помощью вертолетов тушат лесной пожар

Вчера, 14:27
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Лесной пожар из Рязанской области перешел в Луховицкий район Московской области, в тушении принимают участие вертолеты Минобороны и 63 человека из разных ведомств, пожар взят под особый контроль, сообщает Рослесхоз.
"По данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства, в настоящее время на территории Московской области ведется тушение перешедшего из Рязанской области лесного пожара на площади около 80 га. В тушении пожара участвуют 30 единиц лесопожарной техники, в том числе ведомственные вертолеты Ми-8 Минобороны России, а также 68 человек личного состава Главного управления МЧС России по Московской области, Министерства обороны Российской Федерации, Комитета лесного хозяйства Московской области и других ведомств",- говорится в сообщении.
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Как уточнили в ведомстве, федеральный штаб включил пожар в Московской области в зону своего особого контроля и поручил комитету лесного хозяйства и ГУ МЧС по области оперативно информировать население о ситуации.
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МЧСМосковская областьПроисшествия
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