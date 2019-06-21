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РИА Новости

В ДНР сообщили о попытке силовиков сорвать работы по восстановлению ЛЭП

Вчера, 14:26
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
© РИА Новости
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Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Украинские силовики попытались сорвать проведение ремонтных работ по восстановлению электроснабжения в подконтрольном самопровозглашенной Донецкой народной республике поселке Спартак в пригороде Донецка, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Вооруженные формирования Украины предприняли попытку срыва проведения ремонтных работ по восстановлению линии электропередач в населенном пункте Спартак... Вооруженные формирования Украины дважды открывали минометный огонь в направлении поселка, в котором проводились ремонтно-восстановительные работы... По предварительным данным, повреждений и пострадавших нет",- сообщил представитель ведомства.
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