В ДНР сообщили о попытке силовиков сорвать работы по восстановлению ЛЭП

ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Украинские силовики попытались сорвать проведение ремонтных работ по восстановлению электроснабжения в подконтрольном самопровозглашенной Донецкой народной республике поселке Спартак в пригороде Донецка, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Вооруженные формирования Украины предприняли попытку срыва проведения ремонтных работ по восстановлению линии электропередач в населенном пункте Спартак... Вооруженные формирования Украины дважды открывали минометный огонь в направлении поселка, в котором проводились ремонтно-восстановительные работы... По предварительным данным, повреждений и пострадавших нет",- сообщил представитель ведомства.