Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-21T14:24Z
https://ria.ru/20190621/1555787708.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152224/40/1522244020_0:96:2001:1221_1036x0_80_0_0_466ba7c27d55f43476201d51361d667a.jpg
РИА Новости

Подписчики соцсетей "РИА Новости" смогут попасть на фестиваль "Ласточка"

Вчера, 14:24
23
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкБольшая спортивная арена "Лужники" в Москве
Большая спортивная арена Лужники в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. РИА Новости приглашает своих читателей и подписчиков принять участие в розыгрыше билетов на городской фестиваль "Ласточка", который пройдет 6 июля в спорткомплексе "Лужники". РИА Новости разыграет билеты на фестиваль в своих аккаунтах ВКонтакте и Instagram. Даты и условия участия будут опубликованы в группах 24 июня.
"Ласточка" – фестиваль активного образа жизни, музыки, моды, дизайна, гастрономии и спорта. Фестиваль проходит в Москве в третий раз. Хедлайнерами "Ласточки" станут российские танцевальные группы Little Big и RSAC, американцы Lil Xan, Laura Pergolizzi (LP) и Bhad Bhabie, российские диджей Роман Крылов (Rompasso) и хип-хоппер Элджей.
В этом году организаторы вдвое увеличили число площадок и участников. "Ласточка-2019" – это не только модная музыка, но и арт-проекты, корнеры ведущих брендов, великолепная гастрономия, представленная лучшими кафе и ресторанами Москвы, разнообразные активности для детей. Фудкорты фестиваля развернутся вдоль Лужнецкой набережной. На зеленых полянах и широких площадях спорт-парка появятся площадки партнёров. К центральному причалу "Лужников" пришвартуются так полюбившиеся гостям прошлых фестивалей лаундж-баржи.
РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Агентство является самым цитируемым СМИ среди российских СМИ и в соцсетях. Сайт RIA.ru читают порядка четырех с половиной миллионов пользователей ежедневно, что выводит ресурс в лидеры среди всех новостных порталов Рунета. Корреспондентская сеть агентства охватывает более 100 городов мира. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Instagram, G+ и Youtube составляет около девяти миллионов подписчиков.
Логотип РИА Новости
5 июня, 14:04
РИА Новости продолжает лидировать по цитируемости в соцсетях
000000
Обсудить 0
МоскваНовости агентства
Рекомендуем
Гол
"Футбол для дружбы" запустил Международную Академию для тренеров
РИА
Новости
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов
Глава Генштаба ВС России обсудил с коллегой из Китая вопросы сотрудничества
Здание банка ВТБ (памятник истории и культуры Московский международный торговый банк - Соединненный банк, 1898 г.) на улице Кузнецкий мост
Банк ВТБ признан лучшим брокером России
Техноград на ВДНХ помогает трудоустраивать социально незащищенных граждан
Техноград на ВДНХ помогает трудоустраивать социально незащищенных граждан
Лента
новостей
Футуролог Митио Каку посетил лунную станцию в VR-проекте РИА Новости
Футуролог Митио Каку посетил лунную станцию в VR-проекте РИА Новости
Российская операционная система "Аврора"
Теодор Курентзис
Биография Теодора Курентзиса
Очки виртуальной реальности
Китайский рынок VR превысит 50 млрд юаней к 2021 году
Вид на побережье китайского острова Хайнань
Конференция автопрома на новых источниках энергии пройдет на Хайнане
В Москве изъяли трехметрового питона на рынке "Садовод"
Глава Верхневолжья вручил благодарности 9 выпускникам академии ВКО
Глава Верхневолжья вручил благодарности выпускникам академии ВКО
Села в Тюменской области с более 200 жителями обеспечат павильонами с водой
Фрагмент интервью мэра Риги Дайниса Турлайса радио Sputnik Латвия
Одним из аргументов за отставку мэра Риги было интервью Sputnik
Заместитель главного редактора МИА Россия сегодня Наталья Лосева
Замглавреда "России сегодня" назвала СМИ партнерами государства
Эксперты обсудили проблемы и успехи внедрения стандарта поддержки добровольчества в регионах
Эксперты обсудили внедрение стандарта поддержки добровольчества в регионах
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:50Северокорейские СМИ подвели итоги визита Си Цзиньпина в КНДР
03:45Huawei подала иск к министерству торговли США
03:42Минобороны рассекретило уникальные документы о защите Брестской крепости
03:41Исследование выявило снижение трат россиянок на "пляжный набор"
03:39Трамп решил выдвинуть и.о. главы Пентагона на пост министра обороны
03:37Европа не планирует дополнительно финансировать проект ракеты "Рокот-2"
03:29Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании
03:21Назван ранний признак неизлечимой болезни
03:04"Ростех" представит новое поколение досмотровых комплексов на базе "КамАЗа"
02:42Исследование выявило роль русского языка в жизни украинцев
02:32Американская журналистка обвинила Трампа в изнасиловании
02:13Трамп рассказал, с чем столкнется Иран в случае войны с США
02:09TUI собирается перебронировать туры в Грузию на Абхазию, Турцию и юг России
02:06Источник сообщил о переносе запусков американских кораблей Starliner к МКС
02:02Biletix планирует возвращать деньги за авиабилеты в Грузию в полном объеме
01:59В Ассоциации туроператоров назвали сроки возврата денег за туры в Грузию
01:55АТОР опубликовала памятку для россиян, купивших тур в Грузию
01:50Число жертв беспорядков в Гондурасе достигло трех человек, сообщают СМИ
01:47Матвиенко призвала отстаивать историческую правду о Второй мировой войне
01:45США пригрозили Ирану новыми мерами
Лента новостейМолния