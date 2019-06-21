Подписчики соцсетей "РИА Новости" смогут попасть на фестиваль "Ласточка"

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. РИА Новости приглашает своих читателей и подписчиков принять участие в розыгрыше билетов на городской фестиваль "Ласточка", который пройдет 6 июля в спорткомплексе "Лужники". РИА Новости разыграет билеты на фестиваль в своих аккаунтах ВКонтакте и Instagram. Даты и условия участия будут опубликованы в группах 24 июня.
"Ласточка" – фестиваль активного образа жизни, музыки, моды, дизайна, гастрономии и спорта. Фестиваль проходит в Москве в третий раз. Хедлайнерами "Ласточки" станут российские танцевальные группы Little Big и RSAC, американцы Lil Xan, Laura Pergolizzi (LP) и Bhad Bhabie, российские диджей Роман Крылов (Rompasso) и хип-хоппер Элджей.
В этом году организаторы вдвое увеличили число площадок и участников. "Ласточка-2019" – это не только модная музыка, но и арт-проекты, корнеры ведущих брендов, великолепная гастрономия, представленная лучшими кафе и ресторанами Москвы, разнообразные активности для детей. Фудкорты фестиваля развернутся вдоль Лужнецкой набережной. На зеленых полянах и широких площадях спорт-парка появятся площадки партнёров. К центральному причалу "Лужников" пришвартуются так полюбившиеся гостям прошлых фестивалей лаундж-баржи.
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