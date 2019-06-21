Подписчики соцсетей "РИА Новости" смогут попасть на фестиваль "Ласточка"

"Ласточка" – фестиваль активного образа жизни, музыки, моды, дизайна, гастрономии и спорта. Фестиваль проходит в Москве в третий раз. Хедлайнерами "Ласточки" станут российские танцевальные группы Little Big и RSAC, американцы Lil Xan, Laura Pergolizzi (LP) и Bhad Bhabie, российские диджей Роман Крылов (Rompasso) и хип-хоппер Элджей.

В этом году организаторы вдвое увеличили число площадок и участников. "Ласточка-2019" – это не только модная музыка, но и арт-проекты, корнеры ведущих брендов, великолепная гастрономия, представленная лучшими кафе и ресторанами Москвы, разнообразные активности для детей. Фудкорты фестиваля развернутся вдоль Лужнецкой набережной. На зеленых полянах и широких площадях спорт-парка появятся площадки партнёров. К центральному причалу "Лужников" пришвартуются так полюбившиеся гостям прошлых фестивалей лаундж-баржи.