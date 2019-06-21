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РИА Новости

В Хабаровске возбудили дело после заражения семьи паразитами из вакцины

Вчера, 14:20
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ХАБАРОВСК, 21 июн — РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело после госпитализации женщины с ребенком, употребивших псевдо-вакцину со взвесью живых личинок трихинелл, сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю.
Ранее Росздравнадзор сообщил, что на больничную койку с диагнозом "трихинеллез" попала семья – родители и ребенок. По информации СК, женщина приобрела препарат в интернете, чтобы вылечить хроническое заболевание. Она употребила препарат сама, а также дала его 15-летней дочери.
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"Возбуждено уголовное дело по статье "сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе изготовитель и продавец данной продукции. Также будет установлено приобретался ли данный препарат другими гражданами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время женщина вместе с ребенком продолжают лечение в больнице. Их жизни вне опасности.
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