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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Свердловские власти прокомментировали жалобу жителей на мусор

Вчера, 14:17
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июн – РИА Новости. Территория с мусорными контейнерами в Верхней Салде Свердловской области, на которую из-за невывоза отходов местные жители пожаловались президенту России в ходе прямой линии, убирается ежедневно, сообщает в пятницу департамент информационной политики региона.
Ранее заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов по поручению губернатора Евгения Куйвашева выехал в Верхнюю Салду, чтобы проверить сигнал с прямой линии о сбоях в вывозе мусора. В частности, планировалось, что замглавы ведомства проверит график вывоза, который в случае необходимости будет скорректирован. Прокуратура по данной информации организовала проверку.
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"Данные спутниковой навигации показывают, что мусор вывозился ежедневно со всех контейнерных площадок, а в некоторых случаях совершались двойные рейсы. Системных недоработок в городе нет. Региональный оператор работает в соответствии с графиками и всеми нормами СанПина. И ситуация, которая приводилась в качестве примера, на мой взгляд, разовая", – приводятся в сообщении департамента слова Свалова.
По итогам проверки замминистра энергетики и ЖКХ рекомендовал региональному оператору и муниципалитету еще раз проанализировать графики вывоза мусора с территории и при необходимости увеличить количество до двух раз в день, а также оборудовать дополнительные контейнерные площадки в частном секторе.
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Прямая линия с Владимиром ПутинымВладимир ПутинСвердловская областьРоссияОбщество
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