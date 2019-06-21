Свердловские власти прокомментировали жалобу жителей на мусор

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июн – РИА Новости. Территория с мусорными контейнерами в Верхней Салде Свердловской области, на которую из-за невывоза отходов местные жители пожаловались президенту России в ходе прямой линии, убирается ежедневно, сообщает в пятницу департамент информационной политики региона.

Ранее заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов по поручению губернатора Евгения Куйвашева выехал в Верхнюю Салду, чтобы проверить сигнал с прямой линии о сбоях в вывозе мусора. В частности, планировалось, что замглавы ведомства проверит график вывоза, который в случае необходимости будет скорректирован. Прокуратура по данной информации организовала проверку.

"Данные спутниковой навигации показывают, что мусор вывозился ежедневно со всех контейнерных площадок, а в некоторых случаях совершались двойные рейсы. Системных недоработок в городе нет. Региональный оператор работает в соответствии с графиками и всеми нормами СанПина. И ситуация, которая приводилась в качестве примера, на мой взгляд, разовая", – приводятся в сообщении департамента слова Свалова.