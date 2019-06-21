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РИА Новости

Трое моряков с атакованного в Оманском заливе танкера вернулись в Россию

Вчера, 14:15
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© REUTERS / ISNAПожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
© REUTERS / ISNA
КРАСНОДАР, 21 июн - РИА Новости. Трое моряков с атакованного в Оманском заливе танкера вернулись в Новороссийск, остальная часть команды вернулась на судно, которое сейчас находится в Объединенных Арабских Эмиратах, для его ремонта, сообщили РИА Новости в Черноморско-Азовской территориальной организации российского профсоюза моряков (ЧАТО РПСМ).
"Всего три человека… вернулись в Новороссийск: старший помощник и два курсанта. Остальная команда - на борту. Они должны выгрузить сначала груз, потом ремонтировать. С утра судно стояло возле Фуджейры", - сообщил агентству председатель совета ЧАТО РПСМ Алексей Беляков.
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Патрушев прокомментировал ЧП с танкерами в Оманском заливе
Ранее иранские и арабские СМИ сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, была торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения этому нет. Все члены экипажа Front Altair были эвакуированы на территорию Ирана, членов экипажа Kokuka Courageous подобрал американский эсминец. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.
Ранее США и Великобритания обвинили в произошедшем Иран, не предоставив, впрочем, конкретных доказательств. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что обвинения США о причастности Ирана к нападениям на танкеры являются безосновательными. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что РФ предостерегает от попыток возложить вину за инцидент с танкерами на Иран, и призвал не использовать его для нагнетания обстановки.
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Спортсмены и команды
США
Инцидент с танкерами в Оманском заливеРоссияИранВ мире
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