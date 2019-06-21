Трое моряков с атакованного в Оманском заливе танкера вернулись в Россию

КРАСНОДАР, 21 июн - РИА Новости. Трое моряков с атакованного в Оманском заливе танкера вернулись в Новороссийск, остальная часть команды вернулась на судно, которое сейчас находится в Объединенных Арабских Эмиратах, для его ремонта, сообщили РИА Новости в Черноморско-Азовской территориальной организации российского профсоюза моряков (ЧАТО РПСМ).

"Всего три человека… вернулись в Новороссийск: старший помощник и два курсанта. Остальная команда - на борту. Они должны выгрузить сначала груз, потом ремонтировать. С утра судно стояло возле Фуджейры", - сообщил агентству председатель совета ЧАТО РПСМ Алексей Беляков.

Ранее иранские и арабские СМИ сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, была торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения этому нет. Все члены экипажа Front Altair были эвакуированы на территорию Ирана, членов экипажа Kokuka Courageous подобрал американский эсминец. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.