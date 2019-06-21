Силовики 19 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 21 июн - РИА Новости. Украинские силовики 19 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Луганской народной республики более 180 снарядов, заявил в пятницу начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Четырнадцатого июня в оборонном ведомстве ЛНР заявляли о 16 нарушениях со стороны силовиков за неделю.

"В течение минувшей недели украинские силовики 19 раз нарушили режим прекращения огня. По территории республики было выпущено более 180 боеприпасов", - сказал Осадчий на брифинге.

По его словам, силовики при обстрелах использовали минометы, вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, зенитные установки ЗУ-23-2, противотанковые управляемые ракеты и стрелковое оружие, обстрелы велись в направлении десяти населенных пунктов и КПП "Станица Луганская".

Осадчий также сообщил, что "за неделю, подразделениями противовоздушной обороны (ПВО) Народной милиции ЛНР было сбито три беспилотных летательных аппарата (БПЛА), два из которых принадлежали 54 бригаде, один 14 бригаде ВСУ". По его словам, полученные фото и видео материалы с бортов летательных аппаратов украинских силовиков переданы в Генеральную прокуратуру республики и приобщены к уголовным делам в отношении двух командиров бригад ВС Украины, по статьям "теракт" и "применение запрещенных средств и методов войны". Полёты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены и являются нарушением минских договоренностей.