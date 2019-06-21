В ЕР выступили против инициативы о внесудебном лишении водительских прав

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В "Единой России" выступили против инициативы МВД о внесудебном лишении автомобилистов водительских прав инспекторами ГИБДД , сообщает пресс-служба ЕР.

Ранее " КоммерсантЪ " со ссылкой на главу административно-правового управления договорно-правового департамента МВД РФ Дмитрия Газизова сообщил, что ведомство предлагает наделить автоинспекторов полномочиями без суда ограничивать действие водительских прав, доставляя автомобилиста к месту медицинского освидетельствования. Кроме этого, МВД предлагает отказаться от практики назначения административных арестов.

"Мы строим правовое государство для свободных людей, и любые ограничения могут приниматься только согласно решению суда. Данная инициатива, в случае реализации, может открыть широкий простор для злоупотреблений. Мы не поддержим ее в каком-либо виде. Выступаю категорически против любых попыток ограничения прав граждан не конституционным путем и внесудебного порядка", - приводит пресс-служба ЕР слова замсекретаря генсовета партии, депутата Госдумы Евгения Ревенко.

По словам председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции (фракция "Единой России") Василия Пискарева, перспектива принятия подобной инициативы вызывает "большие сомнения". Он также отметил, что нужно подвергнуть эту инициативу антикоррупционной экспертизе, поскольку "непонятно", чем МВД "не устраивает" действующий судебный порядок.