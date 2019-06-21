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РИА Новости

ЦОДД попросил водителей в Москве быть осторожными в жару

Вчера, 14:02
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© РИА Новости / Евгений БиятовАвтомобильная пробка на Тверской улице в Москве
Автомобильная пробка на Тверской улице в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Час пик в пятницу в Москве будет ранним, на вылетных магистралях будет осложнено движение вплоть до 20.00, кроме того, водителям стоит быть осторожнее за рулем из-за жаркой погоды, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) на своей странице в Twitter.
Ранее специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал РИА Новости, что в пятницу в столице ожидается жара до 30 градусов.
"В этот знойный пятничный день мы напоминаем, что час пик сегодня ранний, и на вылетных плотно часов до 20", - говорится в сообщении.
В ЦОДД также добавили, что москвичам не следует садиться за руль, если они чувствуют недомогание из-за жары.
"Если чувствуете себя не очень, не садитесь за руль машины/мото/велика. И берите с собой бутылочку воды", - говорится в сообщении.
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)МоскваОбщество
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