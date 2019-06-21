ЦОДД попросил водителей в Москве быть осторожными в жару

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Час пик в пятницу в Москве будет ранним, на вылетных магистралях будет осложнено движение вплоть до 20.00, кроме того, водителям стоит быть осторожнее за рулем из-за жаркой погоды, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) на своей странице в Час пик в пятницу в Москве будет ранним, на вылетных магистралях будет осложнено движение вплоть до 20.00, кроме того, водителям стоит быть осторожнее за рулем из-за жаркой погоды, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) на своей странице в Twitter

Ранее специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал РИА Новости, что в пятницу в столице ожидается жара до 30 градусов.

"В этот знойный пятничный день мы напоминаем, что час пик сегодня ранний, и на вылетных плотно часов до 20", - говорится в сообщении.

В ЦОДД также добавили, что москвичам не следует садиться за руль, если они чувствуют недомогание из-за жары.