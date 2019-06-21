Российская операционная система "Аврора"

Российская мобильная операционная система "Аврора" ( до февраля 2019 года называлась Sailfish ) разрабатывается компаниями ООО "Открытая мобильная платформа" и ООО "Вотрон", которые с 2018 года входят в Группу "Ростелеком".

Операционную систему Sailfish начали создавать в 2012 году сотрудники финской компании Jolla, часть которых раньше работала в компании Nokia.

Код системы открытый за некоторыми исключениями (элементы интерфейса, вшитые приложения).

"Аврора" поддерживает все стандартные функции мобильной операционной системы – управление контактами, звонками и сообщениями, почтовый клиент, браузер, просмотр медиа, календарь, заметки, камера и галерея, часы и таймеры, диктофон, работа с документами и др. Она также обеспечивает функционал удаленного рабочего места – защищенный доступ к корпоративным электронной почте, мессенджерам и информационным системам. Поддерживает работу в системе электронного документооборота и в корпоративном облаке с использованием квалифицированной электронной подписи.

В настоящее время доступны или находятся на этапе тестирования такие общекорпоративные приложения и сервисы, как навигационная система, решения для быстрой обработки и распознавания изображений, сервис для удаленного проведения совещаний и другие.

Особенностью "Авроры" является встроенная виртуальная машина Alien Dalvik — запатентованная альтернатива реализации Google. Она позволяет запускать практически все приложения, созданные для Android.

Преимуществом системы является возможность безвозвратно удалить все ненужные предустановленные приложения. При обновлении системы они не будут восстанавливаться.

Операционная система "Авроры" ориентирована на решение задач корпоративных пользователей и госучреждений. Все сервисы управления, обновлений операционной системы и магазин приложений могут быть развернуты внутри организации-заказчика. Компании для повышения эффективности операций могут самостоятельно дистанционно управлять устройствами, включая установку и обновление приложений, принудительную установку пароля, осуществлять контроль за передвижениями персонала, отслеживать фото и видео с места выполнения работ и так далее.

Операционная система также позволяет создавать гибкие отраслевые решения под требования конкретного заказчика. В настоящее время апробируются такие разработки как мобильное рабочее место контролера энергосбыта, система контроля исполнения осмотров и обслуживания для энергетических компаний, мобильное рабочее место железнодорожного обходчика, мобильный платежный терминал.

В сравнении с другими операционными системами "Аврора" потребляет меньше электроэнергии в типичных режимах работы.

Мобильная операционная система "Аврора" включена в единый реестр российского программного обеспечения 5 сентября 2016 года , имеет сертификат соответствия ФСБ.

Сертификат ФСТЭК подтверждает самую высокую степень защиты от несанкционированного доступа, удаления и утечки информации, внесения изменений в конфигурацию и других угроз, отмечается в сообщении

Мобильная операционная система "Аврора" не создавалась и не адаптирована для бытового сегмента использования. Под данную систему не существует приложений, но в случае необходимости, технологии "Авроры" можно будет перенести на рынок гражданских устройств и на смартфоны обычных российских граждан. "Ростелеком" уже начал привлекать разработчиков приложений и игр для того, чтобы они писали софт для "Авроры".