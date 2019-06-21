Набиуллина призвала руководство компаний осознать уровень киберугроз

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Руководители компаний и финансовых организаций не осознают существующий уровень киберугроз, который достаточно высок, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
"Я думаю, что мы, конечно, должны себя чувствовать уязвимыми, но не должны себя чувствовать беспомощными. И наша задача в том, чтобы мы, как минимум, не отставали от того, что задумывают преступники, используя новые технологии и стараясь идти на шаг вперед", - сказала глава ЦБ, выступая на II международном конгрессе по кибербезопасности ICC, организованном Сбербанком.
"Тем не менее, я считаю, что пренебрежение вопросами киберугроз, оно действительно существует в обществе. Недостаточно понимания, прежде всего, на уровне руководителей. Можно сказать, на уровне руководителей и компаний, и финансового сектора, за который я отвечаю. И для того чтобы нам быть эффективными, прежде всего, нам, конечно, нужно осознать этот уровень угроз, а он достаточно высокий", - подчеркнула она.