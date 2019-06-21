Набиуллина призвала руководство компаний осознать уровень киберугроз

"Я думаю, что мы, конечно, должны себя чувствовать уязвимыми, но не должны себя чувствовать беспомощными. И наша задача в том, чтобы мы, как минимум, не отставали от того, что задумывают преступники, используя новые технологии и стараясь идти на шаг вперед", - сказала глава ЦБ, выступая на II международном конгрессе по кибербезопасности ICC, организованном Сбербанком.

"Тем не менее, я считаю, что пренебрежение вопросами киберугроз, оно действительно существует в обществе. Недостаточно понимания, прежде всего, на уровне руководителей. Можно сказать, на уровне руководителей и компаний, и финансового сектора, за который я отвечаю. И для того чтобы нам быть эффективными, прежде всего, нам, конечно, нужно осознать этот уровень угроз, а он достаточно высокий", - подчеркнула она.