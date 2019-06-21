Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-21T13:59Z
https://ria.ru/20190621/1555786592.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155578/75/1555787593_0:0:2799:1574_1036x0_80_0_0_cbe9dc154013b1b802c3e120045bed4d.jpg
РИА Новости

Набиуллина призвала руководство компаний осознать уровень киберугроз

Вчера, 13:59
272
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на международном конгрессе по кибербезопасности. 21 июня 2019
Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на международном конгрессе по кибербезопасности. 21 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Руководители компаний и финансовых организаций не осознают существующий уровень киберугроз, который достаточно высок, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
"Я думаю, что мы, конечно, должны себя чувствовать уязвимыми, но не должны себя чувствовать беспомощными. И наша задача в том, чтобы мы, как минимум, не отставали от того, что задумывают преступники, используя новые технологии и стараясь идти на шаг вперед", - сказала глава ЦБ, выступая на II международном конгрессе по кибербезопасности ICC, организованном Сбербанком.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на международном конгрессе по кибербезопасности. 21 июня 2019
Вчера, 13:25
Медведев призвал к сотрудничеству в сфере кибербезопасности
"Тем не менее, я считаю, что пренебрежение вопросами киберугроз, оно действительно существует в обществе. Недостаточно понимания, прежде всего, на уровне руководителей. Можно сказать, на уровне руководителей и компаний, и финансового сектора, за который я отвечаю. И для того чтобы нам быть эффективными, прежде всего, нам, конечно, нужно осознать этот уровень угроз, а он достаточно высокий", - подчеркнула она.
610023
Обсудить 0
Эльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФЭкономика
Рекомендуем
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Глава МИД Литвы заявил о "неуважении" из-за "Северного потока — 2"
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019
В Раде заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным
Чистый бланк ответов и ручки перед началом ЕГЭ
Сдавшая все ЕГЭ на сто баллов выпускница раскрыла секрет успеха
Самолет в аэропорту Адлера
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию
Лента
новостей
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев ответил на обвинения президента Грузии
Игорь Коломойский
Коломойский согласился покрасить ларьки в Донбассе в ответ Зеленскому
Сотрудники в офисе
Ученые назвали смертельную опасность длинного рабочего дня
Новый объединенный визовый центр в Москве
Туроператоры назвали страны ЕС, в которые сложно получить шенгенские визы
Инспектор ГИБДД
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС
Белая акула
В США рыбаки-спортсмены чуть не поймали большую белую акулу
Саломе Зурабишвили. Архивное фото
Президент Грузии обвинила Россию в организации протестов
Вертолет Ми-2 разбился в Краснодарском крае. 21 июня 2019
В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2
Логотип в открывшемся отделении Почты России
Глава саратовского филиала "Почты России" превратил помощницу в гувернантку
Здание Конгресса США в Вашингтоне
В США предложили ввести санкции против госдолга России
На петербургском пляже произошла массовая драка
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:04"Ростех" представит новое поколение досмотровых комплексов на базе "КамАЗа"
02:42Исследование выявило роль русского языка в жизни украинцев
02:32Американская журналистка обвинила Трампа в изнасиловании
02:13Трамп рассказал, с чем столкнется Иран в случае войны с США
02:09TUI собирается перебронировать туры в Грузию на Абхазию, Турцию и юг России
02:06Источник сообщил о переносе запусков американских кораблей Starliner к МКС
02:02Biletix планирует возвращать деньги за авиабилеты в Грузию в полном объеме
01:59В Ассоциации туроператоров назвали сроки возврата денег за туры в Грузию
01:55АТОР опубликовала памятку для россиян, купивших тур в Грузию
01:50Число жертв беспорядков в Гондурасе достигло трех человек, сообщают СМИ
01:47Матвиенко призвала отстаивать историческую правду о Второй мировой войне
01:45США пригрозили Ирану новыми мерами
01:41"Нет больше Грузии": режиссер Стуруа прокомментировал протесты в Тбилиси
01:23Первый канал отложил премьеру документального фильма о Чернобыле
01:18В Челябинской области загорелась кровля трехэтажного жилого дома
01:17Макрон наградил Элтона Джона Орденом почетного легиона Франции
01:15В Кремле назвали условие отмены запрета на полеты в Грузию
01:09В Совфеде прокомментировали запрет на полеты в Грузию
01:06Для ракеты "Ангара-А5В" разработают разгонные блоки с увеличенной заправкой
01:03В Мексике в результате вооруженных нападений погибли четыре человека
Лента новостейМолния