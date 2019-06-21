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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

ОНФ будет добиваться понижения тарифов на вывоз мусора в селах

Вчера, 13:57
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМусоросортировочный комплекс
Мусоросортировочный комплекс
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) будет добиваться понижения тарифов на вывоз мусора в селах, сообщила РИА Новости сопредседатель центрального штаба движения, руководитель тематической площадки ОНФ "Экология" Елена Цунаева.
Ранее в ходе прямой линии президенту РФ рассказали о проблемах с вывозом мусора на селе. Так, сообщалось, что селяне вынуждены ежемесячно платить за вывоз мусора, при том что по факту отходы не вывозят. По словам Цунаевой, на "горячую линию" ОНФ с 29 января по 31 мая по вопросам мусорной реформы поступило 241 обращение от жителей индивидуальных домов в сельской местности, которые не согласны оплачивать услугу за вывоз мусора наравне с городским населением, так как сами его утилизируют и накапливают значительно меньше отходов.
"Мы проведем круглый стол 27 июня, чтобы сформулировать предложения по усовершенствованию законодательства как в интересах сельских жителей, так и в интересах регоператоров. Мы хотим добиться того, чтобы тарифы на вывоз мусора были понятными для граждан и чтобы, с другой стороны, регоператоры могли выполнять свои обязательства", - рассказала Цунаева, выразив уверенность в том, что отнесение территории к сельской местности должно учитываться при определении нормативов накопления отходов.
Не менее важной проблемой, по мнению экспертов ОНФ, является установленное санитарным законодательством требование о минимальных сроках вывоза мусора: в теплое время года раз в сутки, а в холодное время года – раз в трое суток. Таким образом, вне зависимости от того, сколько раз сельские жители фактически накапливают и вывозят отходы, тарификация исходит из других принципов.
Как уточнили РИА Новости в ОНФ, основное предложение экспертов - включить в ФЗ "Об отходах производства и потребления" т.н. "тарифную дифференциацию". Эта норма должна устанавливать тарифы и нормативы накопления мусора в регионах РФ с учетом разделения на городскую и сельскую местность.
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
20 июня, 13:54
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