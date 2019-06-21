МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) будет добиваться понижения тарифов на вывоз мусора в селах, сообщила РИА Новости сопредседатель центрального штаба движения, руководитель тематической площадки ОНФ "Экология" Елена Цунаева.

Ранее в ходе прямой линии президенту РФ рассказали о проблемах с вывозом мусора на селе. Так, сообщалось, что селяне вынуждены ежемесячно платить за вывоз мусора, при том что по факту отходы не вывозят. По словам Цунаевой, на "горячую линию" ОНФ с 29 января по 31 мая по вопросам мусорной реформы поступило 241 обращение от жителей индивидуальных домов в сельской местности, которые не согласны оплачивать услугу за вывоз мусора наравне с городским населением, так как сами его утилизируют и накапливают значительно меньше отходов.

"Мы проведем круглый стол 27 июня, чтобы сформулировать предложения по усовершенствованию законодательства как в интересах сельских жителей, так и в интересах регоператоров. Мы хотим добиться того, чтобы тарифы на вывоз мусора были понятными для граждан и чтобы, с другой стороны, регоператоры могли выполнять свои обязательства", - рассказала Цунаева, выразив уверенность в том, что отнесение территории к сельской местности должно учитываться при определении нормативов накопления отходов.

Не менее важной проблемой, по мнению экспертов ОНФ, является установленное санитарным законодательством требование о минимальных сроках вывоза мусора: в теплое время года раз в сутки, а в холодное время года – раз в трое суток. Таким образом, вне зависимости от того, сколько раз сельские жители фактически накапливают и вывозят отходы, тарификация исходит из других принципов.