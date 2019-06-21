БРЯНСК, 21 июн - РИА Новости. Десятимесячный ребенок получил тяжелые травмы в ДТП в Тверской области, где пострадали 8 человек, сообщил РИА Новости представитель управления ГИБДД УМВД России по области.
"Тяжелые травмы у десятимесячного ребенка. Здоровью остальных, по предварительным данным, ничего не угрожает", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что восемь человек, в том числе двое детей, пострадали в результате ДТП, которое произошло на 21 июня около 4.00 мск на 164-м километре автодороги М-10 в Тверской области . Водитель автомобиля Chevrolet допустил съезд в кювет, после чего наехал на мачту электроосвещения, отчего та упала на автомобиль Volkswagen. Сообщалось, что 8 пассажиров Chevrolet пострадали, среди них двое детей в возрасте до 16 лет. Один из них, 10-месячный ребенок, перевозился с нарушением правил безопасности на руках у взрослого. Все доставлены в медицинское учреждение.
По предварительной информации, попавший в ДТП автомобиль ехал из Москвы в Петербург, причиной происшествия, возможно, стало утомленное состояние водителя.
По факту ДТП проводится проверка.