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РИА Новости

Десятимесячный ребенок получил тяжелые травмы в ДТП в Тверской области

Вчера, 13:55
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© Фото : ГУ МЧС РФ по Тверской областиПоследствия ДТП на 164 км. трассы М-10 с участием автомобиля Chevrolet Express. 21 июня 2019
Последствия ДТП на 164 км. трассы М-10 с участием автомобиля Chevrolet Express. 21 июня 2019
© Фото : ГУ МЧС РФ по Тверской области
БРЯНСК, 21 июн - РИА Новости. Десятимесячный ребенок получил тяжелые травмы в ДТП в Тверской области, где пострадали 8 человек, сообщил РИА Новости представитель управления ГИБДД УМВД России по области.
"Тяжелые травмы у десятимесячного ребенка. Здоровью остальных, по предварительным данным, ничего не угрожает", - сказал собеседник агентства.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
Ранее сообщалось, что восемь человек, в том числе двое детей, пострадали в результате ДТП, которое произошло на 21 июня около 4.00 мск на 164-м километре автодороги М-10 в Тверской области . Водитель автомобиля Chevrolet допустил съезд в кювет, после чего наехал на мачту электроосвещения, отчего та упала на автомобиль Volkswagen. Сообщалось, что 8 пассажиров Chevrolet пострадали, среди них двое детей в возрасте до 16 лет. Один из них, 10-месячный ребенок, перевозился с нарушением правил безопасности на руках у взрослого. Все доставлены в медицинское учреждение.
По предварительной информации, попавший в ДТП автомобиль ехал из Москвы в Петербург, причиной происшествия, возможно, стало утомленное состояние водителя.
По факту ДТП проводится проверка.
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