Десятимесячный ребенок получил тяжелые травмы в ДТП в Тверской области

В России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.

Что делать в случае ДТП В России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.

Ранее сообщалось, что восемь человек, в том числе двое детей, пострадали в результате ДТП, которое произошло на 21 июня около 4.00 мск на 164-м километре автодороги М-10 в Тверской области . Водитель автомобиля Chevrolet допустил съезд в кювет, после чего наехал на мачту электроосвещения, отчего та упала на автомобиль Volkswagen. Сообщалось, что 8 пассажиров Chevrolet пострадали, среди них двое детей в возрасте до 16 лет. Один из них, 10-месячный ребенок, перевозился с нарушением правил безопасности на руках у взрослого. Все доставлены в медицинское учреждение.