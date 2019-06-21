Британия призвала США и Иран к деэскалации

ЛОНДОН, 21 июн - РИА Новости, Мария Табак. Великобритания находится в постоянном контакте с американскими властями в связи с ситуацией в Иране и призывает все стороны к деэскалации, заявила журналистам в пятницу официальный представитель канцелярии премьер-министра.

"Мы не считаем, что эскалация отвечает чьим-либо интересам, и остаемся на связи с США и другими партнерами", - сказала представитель офиса британского премьера.

Корпус стражей исламской революции (часть вооруженных сил Ирана) в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве.

При этом заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре с послом Швейцарии в Тегеране Маркусом Лейтнером, представляющим интересы США, заявил о протесте в связи с вторжением американского беспилотника в воздушное пространство страны. Аракчи также вновь заявил о том, что "Иран не стремится к войне и конфликту в Персидском заливе и предостерег американские силы от необдуманных действий в регионе".