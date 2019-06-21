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РИА Новости

Замглавы МИД Британии, схватившего активистку, отстранили от службы

Вчера, 13:53
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© AFP 2019 / Niklas Halle'nЗаместитель главы МИД Великобритании Марк Филд
Заместитель главы МИД Великобритании Марк Филд
© AFP 2019 / Niklas Halle'n
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Заместитель главы МИД Великобритании Марк Филд, который во время официального ужина в Лондоне насильно вывел из зала активистку Greenpeace, отстранен от должности на время расследования.
Об этом сообщила представитель Терезы Мэй, уточнив, что премьер-министр "нашла случившееся очень беспокоящим".
Инцидент произошел на мероприятии в резиденции мэра Лондона Mansion House, когда британский министр финансов Филип Хаммонд произносил речь.
Несколько десятков активистов прошли на ужин без приглашения и пытались предложить Хаммонду свою версию текста выступления, в которой говорилось о необходимости борьбы с изменениями климата.
Когда одна из активисток прошла рядом с Филдом, он прижал ее к стене, после чего насильно вывел из зала, держа за шею сзади.
Позже политик извинился и заявил, что готов сотрудничать с секретариатом кабинета министров, который занимается расследованием произошедшего.
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Филип ХаммондТереза МэйGreenpeaceВеликобританияЛондонВ мире
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