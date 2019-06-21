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РИА Новости
Туризм

РСТ: туристы не отказываются от посещения Грузии из-за беспорядков

Вчера, 14:10
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© Sputnik / Шота Нозадзе / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 21 июня 2019
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 21 июня 2019
© Sputnik / Шота Нозадзе
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российские туроператоры после начала протестных выступлений в Тбилиси пока не зафиксировали обращений туристов с просьбами отменить поездки в эту страну, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
"Пока никаких звонков туроператорам с отказами от туров в Грузию не поступало. Хочу уточнить, что сегодня прозвучала только рекомендация воздержаться от поездок в эту страну от члена Совета Федерации. Однако по закону об основах туристской деятельности, такие рекомендации входят в функционал только Министерства иностранных дел и Федерального агентства по туризму. Никакие другие рекомендации для турбизнеса не действуют. Пока все идет в обычном режиме", - прокомментировала ситуацию Тюрина.
Согласно приведенным ею данным, в 2018 году Грузию посетили 1,7 миллиона российских туристов (это третье место по числу въехавших иностранцев). По итогам пяти месяцев 2019 года, Россия лидирует по въезду в эту страну, там побывало более 500 тысяч наших соотечественников.
"Поскольку это направление стало таким востребованным среди россиян, то необходимо все больше перевозки, в том числе из регионов, на Тбилиси, Батуми и Кутаиси. Например, в начале июня впервые полетел прямой рейс в Батуми из Новосибирска", - пояснила представитель РСТ.
Она также отметила, что последние четыре года спрос на грузинское направление ощутимо растет. Помимо пляжного отдыха в республике путешественники интересуются экскурсионными, винными и гастрономическими турами, а для старшего поколения это еще и ностальгическое направление.
В РСТ сообщили, что согласно российским данным, Грузия в 2018 году заняла 15 место рейтинга популярности зарубежных маршрутов. "Это очень хороший результат с учетом того, что еще несколько лет назад Грузия считалась забытым направлением", - резюмировала собеседница агентства.
Протесты у здания парламента в Тбилиси. 21 июня 2019
Вчера, 09:39
Российским туристам рекомендовали воздержаться от поездок в Грузию
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