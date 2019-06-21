РСТ: туристы не отказываются от посещения Грузии из-за беспорядков

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российские туроператоры после начала протестных выступлений в Тбилиси пока не зафиксировали обращений туристов с просьбами отменить поездки в эту страну, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Пока никаких звонков туроператорам с отказами от туров в Грузию не поступало. Хочу уточнить, что сегодня прозвучала только рекомендация воздержаться от поездок в эту страну от члена Совета Федерации. Однако по закону об основах туристской деятельности, такие рекомендации входят в функционал только Министерства иностранных дел и Федерального агентства по туризму. Никакие другие рекомендации для турбизнеса не действуют. Пока все идет в обычном режиме", - прокомментировала ситуацию Тюрина.

Согласно приведенным ею данным, в 2018 году Грузию посетили 1,7 миллиона российских туристов (это третье место по числу въехавших иностранцев). По итогам пяти месяцев 2019 года, Россия лидирует по въезду в эту страну, там побывало более 500 тысяч наших соотечественников.

"Поскольку это направление стало таким востребованным среди россиян, то необходимо все больше перевозки, в том числе из регионов, на Тбилиси, Батуми и Кутаиси. Например, в начале июня впервые полетел прямой рейс в Батуми из Новосибирска", - пояснила представитель РСТ.

Она также отметила, что последние четыре года спрос на грузинское направление ощутимо растет. Помимо пляжного отдыха в республике путешественники интересуются экскурсионными, винными и гастрономическими турами, а для старшего поколения это еще и ностальгическое направление.