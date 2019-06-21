МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович призвала к расследованию столкновений в Тбилиси.

В поступившем в распоряжение РИА Новости комментарии комиссара говорится, что она следила за произошедшим с глубокой озабоченностью. "Я сожалею, что десятки демонстрантов, журналистов и полицейских получили травмы, в некоторых случаях очень тяжелые", - отметила она, добавив, что желает раненым скорейшего выздоровления.

"Я призываю все стороны проявлять сдержанность и решить любые споры путём мирного диалога... Я также призываю грузинские власти осуществить эффективное расследование произошедшего", - говорится в комментарии Миятович.

Протесты захлестнули Тбилиси в четверг, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. В ходе протестов пострадали, по последним данным, 240 человек.