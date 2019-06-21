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РИА Новости

Миятович призвала к расследованию столкновений в Тбилиси

Вчера, 13:47
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© OSCE/Micky KroellДуня Миятович
Дуня Миятович
© OSCE/Micky Kroell
Дуня Миятович. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович призвала к расследованию столкновений в Тбилиси.
В поступившем в распоряжение РИА Новости комментарии комиссара говорится, что она следила за произошедшим с глубокой озабоченностью. "Я сожалею, что десятки демонстрантов, журналистов и полицейских получили травмы, в некоторых случаях очень тяжелые", - отметила она, добавив, что желает раненым скорейшего выздоровления.
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"Я призываю все стороны проявлять сдержанность и решить любые споры путём мирного диалога... Я также призываю грузинские власти осуществить эффективное расследование произошедшего", - говорится в комментарии Миятович.
Протесты захлестнули Тбилиси в четверг, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. В ходе протестов пострадали, по последним данным, 240 человек.
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В МИД РФ в свою очередь заявили, что Москва возмущена действиями радикалов, сорвавших работу генассамблеи МАП в Тбилиси. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что действия руководства Грузии при проведении сессии МАП противоречат нормам проведения международных мероприятий.
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