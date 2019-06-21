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РИА Новости

Ученый призвал к общественному обсуждению вопроса о запрете отлова китов

Вчера, 13:43
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© РИА Новости / Вера КостамоСерый кит в проливе Сенявина у острова Ыттыгран в Чукотском автономном округе
Серый кит в проливе Сенявина у острова Ыттыгран в Чукотском автономном округе
© РИА Новости / Вера Костамо
ХАБАРОВСК, 21 июн — РИА Новости. Вопрос о запрете отлова китов для культурно-просветительских целей нуждается в обсуждении с участием общественности, сообщил в пятницу журналистам директор ВНИРО Кирилл Колончин.
"Этот вопрос в любом случае требует общественного обсуждения. Потому что культурно-просветительские цели - это и зоопарки, и дельфинарии, и океанариум, которых в нашей стране достаточно", - сказал Колончин, который сопровождает косаток и белух из "китовой тюрьмы" при транспортировке к месту выпуска в Хабаровском крае.
Он отметил, что в четверг на прямой линии с президентом РФ вице-премьер Алексей Гордеев сообщил, что вылов белух и косаток в культурно-просветительских целях в России будет запрещен. Сегодня правительством РФ разрабатываются нормативные акты.
"В 2020 году вылов косаток не планировался. На сегодняшний день рассматривается вылов для коренных малочисленных народов Севера, для которых это традиционный вид охоты, в научно-исследовательских целях. Ежегодно мы и институт проблем эволюции имени Северцева работаем с белухами и другими китообразными. Есть еще и медицинские учреждения, которые отлавливают дельфинов… идут работы Министерства обороны. Сказать, что больше не будем никогда видеть этих животных, наверное, нельзя", - сказал он.
Директор проекта Китовый заповедник Чарльз Виник во время посещения Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края. Архивное фото
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В четверг первую партию из двух косаток и шести белух погрузили на машины и отправили к месту выпуска в Охотском море. В пятницу грузовики прибыли в Хабаровск, где животных перегрузят на речные суда и отправят по Амуру к месту выпуска в Николаевском районе Хабаровского края. Состояние животных ветеринары оценивают как хорошее. Ранее ВНИРО сообщало, что операцию по выпуску всех животных завершат до октября.
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