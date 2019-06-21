Ученый призвал к общественному обсуждению вопроса о запрете отлова китов

ХАБАРОВСК, 21 июн — РИА Новости. Вопрос о запрете отлова китов для культурно-просветительских целей нуждается в обсуждении с участием общественности, сообщил в пятницу журналистам директор ВНИРО Кирилл Колончин.

"Этот вопрос в любом случае требует общественного обсуждения. Потому что культурно-просветительские цели - это и зоопарки, и дельфинарии, и океанариум, которых в нашей стране достаточно", - сказал Колончин, который сопровождает косаток и белух из "китовой тюрьмы" при транспортировке к месту выпуска в Хабаровском крае.

Он отметил, что в четверг на прямой линии с президентом РФ вице-премьер Алексей Гордеев сообщил, что вылов белух и косаток в культурно-просветительских целях в России будет запрещен. Сегодня правительством РФ разрабатываются нормативные акты.

"В 2020 году вылов косаток не планировался. На сегодняшний день рассматривается вылов для коренных малочисленных народов Севера, для которых это традиционный вид охоты, в научно-исследовательских целях. Ежегодно мы и институт проблем эволюции имени Северцева работаем с белухами и другими китообразными. Есть еще и медицинские учреждения, которые отлавливают дельфинов… идут работы Министерства обороны. Сказать, что больше не будем никогда видеть этих животных, наверное, нельзя", - сказал он.