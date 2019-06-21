За техсостояние упавшего на Кубани вертолета отвечал пилот, заявил владелец

КРАСНОДАР, 21 июн - РИА Новости. Ответственность за техническое состояние упавшего в Краснодарском крае вертолета нес пилот, который был опытным и квалифицированным летчиком, сообщил РИА Новости хозяин воздушного судна Игорь Прасолов.
Утром пятницы в станице Чамлыкская Лабинского района Кубани упал вертолет Ми-2, обрабатывающий сельхозугодья, погиб пилот, СК и прокуратура начали проверку. Руководитель предприятия-заказчика сельхозработ со ссылкой на своих сотрудников, ставших очевидцами авиапроисшествия, рассказал агентству, что машина зацепилась хвостовой балкой за землю при приземлении на дозаправку. По его словам, авария произошла в первый день выполнения работ.
"Я – не авиационный специалист. На авиационные вопросы ответить не могу. Пилот взял на себя ответственность по обслуживанию этого вертолета. Командир воздушного судна за все отвечал, взял и вот…", - сообщил Прасолов.
По его словам, погибший был высококвалифицированным пилотом 1952 года рождения. "Да, 67 лет… Я с ним познакомился неделю назад. Но он известный пилот, все его знают, он пилот-инструктор, настоящий летчик, поэтому я ему и доверял как специалисту", - добавил Прасолов.