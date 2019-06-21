В США пес остался ждать умершего хозяина у его койки в больнице

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В штате Нью-Джерси трехлетний пес по кличке Муз остался ждать умершего хозяина у больничной постели, В штате Нью-Джерси трехлетний пес по кличке Муз остался ждать умершего хозяина у больничной постели, сообщается на странице зоозащитной организации NorthStar Pet Rescue в фейсбуке.

Волонтеры рассказали, что животное очень тяжело переживает смерть владельца: "Муз терпеливо сидел возле больничной койки хозяина, ожидая его возвращения. Он не знал, что его "папы" больше нет".

Сейчас они активно ищут для пса новых хозяев.

"По своей природе он прелестный и веселый. Ему просто нужны люди, которые помогут исцелить его сердце", — написали волонтеры.