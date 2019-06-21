В Озерске бетонная часть ограждения памятника упала на трехлетнего ребенка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Трехлетний ребенок получил травму ноги в результате падения на него бетонной части ограждения памятника в Озерске, по данному факту проводится проверка, сообщает СУ СК по Челябинской области.

Как установили следователи, 19 июня мальчик обратился в больницу, где врачи диагностировали у него закрытый перелом плюсневой кости правой стопы без смещения. После наложения лангеты ребенок отпущен домой, уточнили в ведомстве.