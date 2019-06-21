В Озерске бетонная часть ограждения памятника упала на трехлетнего ребенка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Трехлетний ребенок получил травму ноги в результате падения на него бетонной части ограждения памятника в Озерске, по данному факту проводится проверка, сообщает СУ СК по Челябинской области.
Как установили следователи, 19 июня мальчик обратился в больницу, где врачи диагностировали у него закрытый перелом плюсневой кости правой стопы без смещения. После наложения лангеты ребенок отпущен домой, уточнили в ведомстве.
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"В ходе проверки будут установлены обстоятельства падения бетонного элемента ограждения памятника на ногу мальчика, а также лица, ответственные за надлежащее содержание памятника. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.