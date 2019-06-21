Власти Пермского края сохранили Курентзису место в репертуаре театра

ПЕРМЬ, 21 июн - РИА Новости. Власти Пермского края выразили благодарность Теодору Курентзису, покидающему пост худрука Пермского театра оперы и балета имени П. И. Чайковского, и сохранили в репертуаре театра место для его оперных постановок и выступлений оркестра MusicAeterna, сообщает региональное министерство культуры.

В пятницу пресс-служба Пермской оперы сообщила о том, что с нового сезона Курентзис прекращает работу в качестве худрука театра, чтобы сосредоточиться на развитии оркестра и хора MusicAeterna. При этом Курентзис останется художественным руководителем Международного Дягилевского фестиваля в Перми.

"Маэстро сохраняет за собой художественное руководство Дягилевским фестивалем, (право на) постановки на пермской сцене одной или нескольких опер в сезон, а также ангажемент на выступления оркестра MusicAeterna в Перми. Пермский край выражает огромную благодарность Теодору Курентзису за 8 лет успешной совместной работы", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что новый формат сотрудничества Пермского театра оперы и балета и Курентзиса был предложен самим маэстро, рассмотрен и одобрен губернатором Пермского края, министерством культуры Пермского края и руководством театра.