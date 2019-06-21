Лукашенко наградил Кадырова орденом Дружбы народов и назвал свои братом

МИНСК, 21 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил в пятницу орден Дружбы народов главе Чечни Рамзану Кадырову, назвал его свои братом и признался в теплых чувствах к кавказцам в целом.

Указ о награждении Лукашенко подписал летом прошлого года. Пресс-служба белорусского лидера поясняла, что Кадыров награжден за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и всестороннего сотрудничества между Белоруссией и Чеченской Республикой. Кроме того, в феврале прошлого года президент Белоруссии направлял благодарственное послание главе Чечни за личный вклад и содействие в освобождении белорусского гражданина Вячеслава Качуры, который насильственно удерживался долгие годы в Ливии. До этого при посредничестве Кадырова из Ливии были возвращены два белорусских медика. Глава Чечни ранее рассказывал, что проблему освобождения нескольких задержанных в Ливии белорусских граждан он обсуждал с президентом Белоруссии во время визита в Минск, пообещав "приложить все усилия для их вызволения".

"Спасибо за наших людей, которых мы вряд ли бы увидели в Беларуси, которых ты освободил. Ты не просто друг, ты брат для меня, для нашего народа", - сказал Лукашенко, встречаясь с Кадыровым, который прибыл в Минск на открытие Европейских игр.

Лукашенко отметил, что испытывает теплые чувству в Кавказу и кавказцам, назвав их "крепкими людьми". Он отметил, что хотел бы побывать в горах Чечни, Дагестана "без помпы, без лишних людей, посмотреть, что это за такие кавказские горы, где живут мужественные люди".

В свою очередь Кадыров поблагодарил Лукашенко за его слова и за орден, пообещав носить его с достоинством. Он отметил, что между Белоруссией и Чечней развиваются отношения в различных сферах, в том числе по линии спецподразделений. В этой связи Кадыров поздравил Лукашенко с недавней победой белорусской команды на открытом чемпионате по тактической стрельбе в Чечне среди спецподразделений.